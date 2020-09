Un paciente llega a Urgencias con síntomas compatibles con coronavirus pero también con otras enfermedades. Hasta ahora su manejo se hacía como si tuviera covid mientras se esperaba las tres o cuatro horas precisas para conocer el resultado de la PCR y, si por ejemplo, tenía que ingresar permanecía en observación hasta saber si debía hacerlo en una planta covid o no. En breve, se podrá saber de forma fiable y rápida si está o no infectado, gracias a los primeros test de antígenos que llegarán a los hospitales gallegos.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció este jueves la compra de 50.000 unidades de los comercializados por Abbot y destacó que tienen una sensibilidad del 93% y una especificidad del 99,5%. La primera es la capacidad del test de detectar la enfermedad, la posibilidad de que un individuo enfermo obtenga un resultado positivo. La segunda, la probabilidad de que una persona sana obtenga un resultado negativo. Los elevados porcentajes en ambos casos son especialmente importantes si se recuerda la primera experiencia con test de antígenos, que el Gobierno español compró a una empresa china no autorizada y que resultaron tener una fiabilidad limitadísima, dando tanto falsos positivos como falsos negativos. Estos nuevos test –a los que pronto se sumarán los fabricados por la empresa Roche– han sido probados por el Instituto de Salud Carlos III, que en un informe preliminar confirman ese grado de fiabilidad.

En su anuncio de este jueves, Feijóo insistió en que permitirán "permitirá hacer frente al previsible aumento de las necesidades diagnósticas por el aumento de infecciones respiratorias como la gripe". De alguna manera, eso explica para qué se usarán en Galicia.

Así, se destinarán para todos los puntos del sistema en los que se necesite actuar con rapidez para separar al paciente infectado del que no lo está y cuya actividad se verá sustancialmente incrementada con la llegada de la gripe y otros procesos víricos. Es decir, los servicios de Urgencias, pero también podrán ser usados de ser preciso en un PAC o en un centro de Primaria, en un colegio e incluso en una residencia de la tercera edad en la que un usuario comience a tener síntomas y convenga saber cuanto antes si debe aislarse y quién más debe hacerlo. En ese último caso se utilizará para ese paciente con síntomas y otros que también puedan tenerlos, pero no para hacer un cribado masivo en todo el centro.

El informe del Carlos III recoge que estos test son más fiables si la muestra se recoge en los tres días posteriores al inicio de los síntomas, aunque también apunta que podría detectar casos entre asintomáticos, que es, desde el principio, la principal duda en torno a esta prueba. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene intención de dar un uso completamente distinto a las unidades que ha comprado y dedicarlos, precisamente, a hacer cribados masivos con la intención de detectar a asintomáticos no diagnosticados en los barrios de especial incidencia.

Sin embargo, está previsto que en Galicia los cribados sigan haciéndose con PCR, ya sea la convencional (de frotis nasofaríngeo) o la de pooling (saliva).

Tipos de pruebas

PCR. El test elegido para diagnóstico

Cómo se hace

Se toma una muestra de exudado nasofaríngeo, introduciendo por la nariz un hisopo, que se traslada después a los servicios de Microbiología de los hospitales donde se amplifica y analiza.

Para qué sirve

Detecta material genético del virus. Estrictamente hablando no muestra si el paciente está infectado en ese momento o no, sino si ha estado en contacto con el virus o no, pero se utiliza como prueba diagnóstica porque resulta muy fiable. Si se acompaña de clínica se considera al paciente infectado en ese momento. La prueba puede ser positiva semanas después de dejar de tener síntomas.

Ventajas

Es fiable, con alta sensibilidad y especificidad. Es segura y los laboratorios tenían capacidad desde el primer momento para hacerlas ya que se utilizan para otras infecciones. Ahora esa capacidad ha aumentado sustancialmente.

Inconvenientes

Es lenta, hasta 4 horas. La toma de muestra es molesta y ha habido problemas en el suministro de material, como reactivos.

Antígenos. Positivo o negativo en un cuarto de hora

Cómo se hace

Se toma un frotis nasofaríngeo introduciendo un bastoncito por la nariz. Se coloca en una lengüeta y en contacto con un reactivo. Si aparece una sola raya es negativo, si aparecen dos es positivo, como en un test de embarazo. En Primaria se usan test de antígenos para detectar de forma rápida infecciones por estafilocos.

Para qué sirve

Detecta proteínas que recubren el virus, los antígenos. Si el test da positivo indica una infección activa.

Ventajas

Es fiable, con alta sensibilidad y especificidad. Es además sencilla de hacer y no necesita dispositivos especiales ni del manejo y la interpretación de los servicios de Microbiología. Es, además, barata. El primero de este tipo que llega a España tiene un precio de 4,50 euros por unidad. Y es rápida, lo que resulta todavía más útil.

Inconvenientes

Su fiabilidad es muy elevada en los momentos de infección activa. Sin embargo, organismos como la OMS dudan de cuál es fuera de esa ventana de oportunidad.

Serología. Para infecciones ya superadas

Cómo se hace

Para los tests serológicos se toma una muestra de sangre. Para los más fiables , de doble banda y analizados con la técnica Elisa, debe ser sangre venosa, extraída del brazo. Para los llamados rápidos se extrae sangre capilar, de un pinchazo en el dedo.

Para qué sirven

Detecta anticuerpos creados por el organismo para defenderse del virus. El de doble banda distingue IgM, los que aparecen más rápidamente tras la infección y que pueden mostrar una infección activa o que lo ha sido hasta hace poco, e IgG, que aparecen una vez superada. Estos tests sirven fundamentalmente para hacer estudios de población con los que conocer la inmunidad. También como complemento de otras pruebas.

Ventajas

Pueden detectar que alguien que nunca tuvo síntomas ha pasado la infección en el pasado.