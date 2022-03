La vuelta a la normalidad en los Óscar se convirtieron en un espectáculo diseñado para levantar los pésimos registros de audiencia de 2021, con Will Smith ganando una estatuilla y desconcertando a los asistentes del teatro Dolby por una bofetada al comediante Chris Rock.

No hay dudas acerca de que el discurso de recepción del Óscar a mejor actor para el protagonista de El método Williams y la riña con Rock por bromear sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett-Smith, fueron los momentos que coparon todas las miradas durante la gala.

The Full Uncensored video of Will Smith’s altercation with Chris Rock at the #Oscars pic.twitter.com/cGQ3plSEiz