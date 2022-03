Así es la alopecia femenina, el problema que sufre Jada Pinkett Smith

Los Óscar 2022 pasarán a la historia, entre otros motivos, por el bofetón de Will Smith al presentador Chris Rock después de que este último hiciese un chiste sobre la calvicie de su mujer, Jada Pinkett Smith. "Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca", decía entonces el ganador del Óscar a Mejor Actor por El Método Williams.

Jada Pinkett ha reconocido abiertamente que padece alopecia, un problema que, si bien es más común en los hombres, también sufren las mujeres –se estima que un porcentaje de hasta un 30% de mujeres–. "Voy a cortarme todo hasta dejar ver el cuero cabelludo para que nadie piense que me he sometido a una cirugía cerebral, o algo así", anunciaba la actriz en sus redes a finales del pasado año.

Jada comunicaba entonces que descubrió que se le caía gran cantidad de pelo un día mientras se estaba duchando y tuvo miedo porque no sabía si se trataría de alguna enfermedad grave. Una vez que supo que no tenía nada severo, respiró más tranquila. "Voy a inspirarme en la fuerza de voluntad que tienen otras personas que están pasando por cosas horribles, como el cáncer o cuidar de un hijo enfermo. Veo lo valientes que son cada día y lo cierto es que me siento más arropada cuando los tomo como ejemplo", destacaba.

Alopecia en las mujeres

La causa más habitual de alopecia en mujeres es la alopecia androgénica. Las causas son genéticas y hormonales y quienes la sufren van notando progresivamente que pierden densidad capilar.

Tras la polémica de los Óscar, la usuaria de Twitter @CthulhuMed es una de las que ha querido pronunciarse y hablar de este problema desde su perspectiva personal.

Bueno, teño alopecia androxenética, vamos que son calva. Hai días que o levo fatal e miro ao Minoxidil coma se fora o meu salvador e outros nos que digo pois rápome e que lle den ao mundo. Pero teña un día malo ou bo, pegaríalle unha labazada a quen faga un chiste da miña https://t.co/MyWxJQHrLh — CthulhuMed (@CthulhuMed) March 28, 2022

También puede causar calvicie en mujeres la alopecia areata –un problema del que también ha hablado en sus redes la atleta Ana Peleteiro–. En este caso, el origen es autoinmune. Las mujeres que sufren este tipo de alopecia experimentan de forma muy rápida grandes pérdidas de cabello en zonas circulares y puede provocar una pérdida de pelo generalizado.

La alopecia frontal fibrosante es otra de las causas de calvicie en mujeres. También tiene origen autoinmune y hormonal y suele afectar a mujeres de más de 50 años. Se caracteriza por pérdida de pelo en la zona de la frente y las patillas y a veces también se acompaña de pérdida de pelo en las cejas.

Acudir a un especialista

Si bien no tiene por que significar un problema de alopecia, los dermatólogos aseguran que es recomendable acudir a un especialista tras detectar un problema de caída de cabello. De este modo, el paciente podrá obtener el diagnóstico más adecuado a su situación personal y las posibles soluciones que puede aplicar (como diferentes tratamientos o un trasplante de cabello).