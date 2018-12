Hay arañas que producen leche y cuidan de sus crías

Científicos chineses descubriron unha especie de arañas que poden producir leite e coidar ás súas crías, unha nova visión sobre a comprensión do coidado materno dos animais invertebrados.

O estudo, publicado en Science, céntrase na Toxeus Magnus, unha especie de araña saltarina nativa do sueste de Asia, que vive en niños e parécese ás formigas. Segundo o estudo, atopouse que as nais rabuña nos seus niños de laboratorio alimentan ás súas crías cunha sustancia similar ao leite e continúan coidándoas a medida que maduran.

Durante os primeiros 20 días, atopouse que os bebés rabuñan primeiro, bebían gotiñas de leite de araña que quedaban na superficie do niño e logo chupaban directamente da área do abdome da súa nai. En comparación co leite de vaca, o leite de araña ten case catro veces máis proteína pero menos graxa e azucre.

Desde o día 20 ata o día 40, as arañas novas puideron abandonar o niño para cazar alimentos, pero aínda se lles permitiu beber leite das súas nais.

A parte máis intrigante comeza despois de 40 días cando as arañas alcanzan a madurez sexual. Só se permitiu que as fillas quedasen coa súa nai no niño, mentres que as femias atacaron aos fillos e non se lles permitiu regresar á casa. No estudo, o coidado materno e a subministración de leite parecían traballar xuntos para asegurar a supervivencia a longo prazo das arañas novas.

Das 187 arañas observadas en 19 niños diferentes, a taxa de supervivencia foi do 76 por cento para as arañas que recibiron ambos. Separada da nai o día 20, a taxa de supervivencia das arañas reduciuse a 50 por cento.

Estudos anteriores mostran que a atención materna, que continúa despois de que a descendencia alcanza a súa madurez, só existe entre algúns vertebrados sociais avanzados de longa vida, como os humanos e os elefantes. Chen Zhanqi, autor principal do estudo do Xardín Botánico Tropical Xishuangbanna, dixo a Xinhua -citado pola Academia de Ciencias de China- que os achados demostran que o aprovisionamento e o coidado parental dos mamíferos para as crías sexualmente maduras tamén evolucionaron en invertebrados.

Sinalou que os novos achados alentan aos investigadores a reevaluar este estilo "de crianza" entre os animais, especialmente en invertebrados. Os invertebrados constitúen máis do 95 por cento das especies da Terra.

Nicole Royle, profesora principal en ecoloxía do comportamento da Universidade de Exeter en Gran Bretaña, dixo que é o estudo máis completo que proba que a atención materna a longo prazo tamén existe en invertebrados. "Axudará aos investigadores a comprender mellor o proceso de evolución da provisión de leite e o coidado dos pais para as crías sexualmente maduras en todo o reino animal", dixo.