Aprovecha el invierno para hacer un crucero y desconecta de la rutina

Los viajes en cruceros ofrecen opciones para todos los gustos. Se pueden disfrutar de experiencias llenas de entretenimiento y las mejores fiestas o buscar opciones más tranquilas para aquellos que prefieren unos días de descanso y desconexión.

A pesar de lo que en un principio se pueda pensar, una de las ventajas de esta modalidad vacacional es que en cualquier época del año se puede disfrutar de un crucero. Siempre hay opciones disponibles, y es, como cabe suponer, durante la temporada de invierno el mejor momento para encontrar buenos precios y que no esté todo masificado .

Así que, aquellos que tengan la posibilidad de viajar en invierno y siempre hayan soñado con hacer un crucero, están de enhorabuena. En crucerosmediterraneo.travel se localiza el mejor comparador para encontrar buenas ofertas de cruceros en temporada baja, que es cuando son más baratos . Incluso se puede viajar al Caribe, que en esas épocas tiene buen tiempo y buenas temperaturas.

Los cruceros de invierno ofrecen una gran cantidad de ventajas respecto a los de verano no teniendo nada que envidiarles.

Ventajas de los cruceros de invierno

En cualquier viaje que se organice, huir de la temporada alta trae muchas ventajas , y en el caso de los cruceros no iba a ser distinto. En los meses fríos y que no coinciden con ninguna festividad se encuentran ofertas excelentes en las diferentes navieras, además de descubrir destinos maravillosos que no dejan de ser bellos, o llegan a ser más hermosos, en esta época del año.

Mejores precios

La primera gran ventaja esté relacionada con el ahorro . En los cruceros de invierno se puede disfrutar de mejores precios , debido a que la demanda no es tan alta. De este modo, se disfruta de viajes increíbles viajes y se dispone de una mayor parte del presupuesto para realizar excursiones o disfrutar de las opciones que hay en los pueblos y en las ciudades de destino.

Adiós a la masificación

Durante los meses de verano, la mayor parte de la población disfruta de sus vacaciones y, por tanto, los destinos y espacios más interesantes están masificados: aeropuertos, ciudades, museos… y, cómo no, también los cruceros.

Optando por realizar un crucero en invierno el viaje será más relajado , sin la saturación que impide disfrutar del tiempo de vacaciones, tanto a bordo del barco como al llegar a las ciudades de interés. Como cabe suponer, sin las colas, ni el exceso de clientes se puede sacar un mejor partido a todas las opciones que ofrecen los cruceros como a los atractivos de las paradas en tierra. Vivir una experiencia tranquila, y sin agobios , es uno de los mayores placeres que ofrecen los cruceros de temporada baja.

Destinos muy diferentes

Con un crucero durante el invierno se puede realizar una escapada a cualquier lugar, no hay límites. Disfrutar de las ciudades europeas durante estos meses, o huir a lugares más cálidos, visitando las Islas Canarias o incluso atreverse a llegar a Australia, Nueva Zelanda o el Caribe, es posible. Y es que, en estas fechas, el viajero pueda realizar trayectos que no podría permitirse económicamente en los meses de temporada alta . Otras opciones igualmente interesantes para estas fechas son los destinos más exóticos, como India, los Emiratos Árabes o Asia.

Consejos para los cruceros de invierno

Después de ver las ventajas que ofrecen, no está de más dar algunos consejos para disfrutar al máximo del destino elegido .

El invierno no suele verse como la mejor época para viajar, pero este concepto está cambiando y cada vez más viajeros se deciden a sacarle provecho a los cruceros en invierno. A bordo todo serán comodidades, y no habrá que preocuparse de las temperaturas, pues la calefacción hará su función para mantener a los viajeros confortables.

Ropa en capas

Y relacionado con el tema del clima, para aquellos que elijan destinos en los que hace frío en estos meses, uno de los temas más complicados será la ropa y hacer la maleta. Será necesario aprovechar el espacio al máximo, pues la ropa de invierno es muy voluminosa.

En este sentido, la recomendación es vestirse en capas , para evitar llevar muchos chalecos gordos, sino solo un par de ellos o tres y un buen abrigo, que proteja cuando sea necesario, pues dentro del barco no se necesita ir demasiado abrigado. Además, cuando se vaya a visitar lugares cerrados, como museos, perfectamente acondicionados, sobrara cualquier prenda de más. No debe faltar, así mismo, un impermeable, un paraguas y calzado cómodo, si ofrece protección contra la lluvia, mejor que mejor.

Cuidar la piel

La piel es la principal barrera que tiene el cuerpo para defenderse frente a los agentes externos y hay que protegerla y mimarla en cualquier época del año. Hay quien piensa, erróneamente, que solo se debe proteger del sol en verano, pero las bajas temperaturas, el frío y el viento también pasan factura. Una buena crema humectante servirá para contrarrestar los efectos del frío en la piel. Es mejor decantarse por una sin fragancias y que actúe durante un buen número de horas.