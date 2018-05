Anthony Hopkins: "No sé si ya soy abuelo. No me importa"

El veterano actor Anthony Hopkins reconoció recientemente en una entrevista a Radio Times que no mantiene ningún tipo de relación con su hija desde hace más de dos décadas.

Abigail es fruto de su matrimonio con su primera mujer Petronella Barker, de la que se separó en 1970 cuando la pequeña tenía cuatro años. De hecho, tiempo después Abigail se cambió el apellido por Harrison.

"Ella vive en algún lugar de Inglaterra", dijo el intérprete como muestra de su distanciamiento.

En esta línea, al ser preguntado por si sabía si su hija le había hecho abuelo su respuesta también fue tajante: "No tengo ni idea. La gente rompe. Las familias rompen y, ya sabes, tienes que seguir con tu vida. La gente hace elecciones. No me importa que sea en una u otra dirección. Tenemos una relación fría. La vida es fría".

Anthony Hopkins y Abigail Harrison, que también se dedica a la interpretación, intentaron reforzar su vínculo en los 90 cuanto ambos coincidieron en Lo que queda del día y TIerra de penumbra, sin embargo el desapego, ya entonces, fue difícil de salvar.