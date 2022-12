"El anfitrión debe estar relajado, es su energía la que se va a transmitir"

Andrea Zarraluqui habita un mundo en el que todo es exquisito. Su piso en el centro de Madrid, en el emblemático y bohemio barrio de Chueca, es la antítesis del minimalismo. De influencia anglosajona, está lleno de objetos especiales, coloridos y evocadores de la naturaleza. El mismo estilo de las vajillas que ella decora a mano. Piezas de arte únicas, totalmente personalizadas, en un perfecto equilibrio entre lo tradicional y lo moderno. Con esa visión ha escrito el libro Save the date. Recibir en el siglo XXI (Espasa), una guía práctica para abrir las puertas de nuestras casas a amigos y familiares y hacer de esta experiencia algo inolvidable. Especialmente durante la Navidad.

¿Qué consejo le daría a los lectores para convertirse en perfectos anfitriones o anfitrionas?

Hay varias cosas, pero yo creo que lo más importante es que el anfitrión tiene que estar relajado. Su energía se va a transmitir en la velada y si no está contento y tranquilo, todos terminarán estresados. Y en segundo lugar, ponerle un poquito de atención, un poquito de interés al asunto. Si se hace así va a ser muy difícil equivocarse.

En su libro anima a recibir en casa, especialmente ahora, después de haber pasado un confinamiento.

En España tenemos mucha tradición de salir, pero recibir en casa también es muy bonito. Yo lo veo como un acto de generosidad, como algo más íntimo y que tú escoges con quien quieres compartir. Somos seres muy sociales y es importante abrir las puertas de la casa de uno para recibir a amigos y familiares, en ese ambiente relajado, que indudablemente te permite cosas que en un establecimiento no podrías, como una tertulia más larga o bailar después de cenar.

Estamos en puertas de la Navidad, fechas que invitan a reunirse en los hogares. Son encuentros numerosos que a veces no sabemos como organizar, ¿por dónde podemos empezar?

Lo más importante es saber cuánta gente viene para calcular bien el espacio y las cantidades, y tener una buena organización para que no se te olvide nada. Yo siempre digo que hacer listas es importantísimo, porque tú te sientas cinco minutos y anotas todo lo que vas a necesitar, que después vas tachando sabiendo que no te dejas nada importante.

¿Cómo se puede disponer una mesa bonita aprovechando lo que hay en casa?

Obviamente, aquí dependerá de lo que cada uno tenga, pero independientemente de eso yo siempre digo: sal y compra unas flores frescas, porque solo con eso se levanta una mesa. Y después comprueba si tienes un candelabro bonito, un mantel especial, varias macetitas que puedas colocar reunidas en un bol.... Todo muy bien planchado, guardando una distancia simétrica entre platos, que no parezca que los has tirado encima de la mesa. Son muchos los detalles pequeños que ayudan a que el efecto final sea bonito.

No es partidaria de vajillas ni de manteles con motivos alusivos a estas fiestas, porque su uso es muy limitado. ¿Con qué se pueden suplir para darle a la mesa un toque navideño?

Tú le puedes dar un aire navideño a tu mesa sin necesidad de un mantel o una vajilla tematizada, porque es verdad que las casas son cada vez más pequeñas y ya no tenemos armarios donde guardar tanto menaje ni tanta ropa de hogar. Tú puedes tener una vajilla y un mantel bonitos y darles ese toque festivo con el centro de mesa –incluso con el más sencillo, solo con unas piñas y unas bolitas rojas–, con los portavelas o colocando una guirnalda sobre el mantel. Hay una cosa que yo uso mucho, quizás porque he vivido durante años en Inglaterra, que es el cracker, un paquete sorpresa en forma de caramelo que lleva dentro un regalito, un chiste y una corona de papel. Los hay francamente bonitos, que pueden aportarle a la mesa ese extra que buscamos.

Como en las casas se reúne más gente, las vajillas y las cuberterías a veces no resultan suficientes. En su libro anima a no tener miedo a mezclar, a atreverse a combinar juegos distintos, ¿hay algún truco para hacerlo bien?

Las vajillas es algo que se puede mezclar perfectamente si tienen alguna concordancia, que puede ser un color, un estampado... Si tienes una de seis servicios y otra de cuatro, puedes alternarlas y solo con esa repetición se logra un efecto bonito. Es bonito que en una mesa haya algo de repetición, porque visualmente aporta armonía. También puedes mezclar y poner el plato hondo de una vajilla y el llano de la otra, por ejemplo. Puede quedar una mesa más interesante, más divertida.

El concepto de los encuentros de Pascua no es el mismo que el de los de Añoviejo, ¿cómo se puede plantear esa mesa?

El fin de año es diversión, así que yo iría a algo más relajado, más desenfadado. Ahí encaja a la perfección el formato bufé, en el que cada uno se sirve lo que quiera y se sienta donde le apetece.

En su libro asegura que tener alguna sorpresa siempre suma a la hora de recibir en casa. ¿Cuáles son esos detalles con los que podemos sorprender?

Puede ser desde un detalle tan sencillo y divertido como no señalar los puestos en la mesa con los nombres de los comensales, sino con pistas que tengan que adivinar; a incluir algo que hagas siempre. Por ejemplo, yo tengo una amiga que no perdona no sacar el karaoke y la bola de discoteca después de cenar. Porque lo que de verdad es bonito es recibir a tus amigos y tampoco es necesario complicarse mucho la vida. Cualquiera puede hacerlo bien. Si vas a hacer la cena hay platos fáciles y ricos que se pueden elaborar con antelación y, si solo sabes hacer bien uno, tampoco pasa nada por repetirlo: va a ser raro que vayan a cenar a tu casa los mismos comensales más de una vez al mes y por presentar el mismo cada vez que los recibes tampoco pasa nada.