Ana Peleteiro: "Hay guerras en Siria o Israel que parece que no importan"

Ana Peleteiro condenó la guerra que se está librando en Ucrania tras la invasión por parte del ejercito ruso, pero también quiso recordar el resto de conflictos armados que se están viviendo por el mundo.

"De política poco sé. La guerra jamás ha sido algo que ayude a solucionar un problema, debería ser lo último, pero creo que hay muchas guerras en Siria, Israel o en África y como no las tenemos tan cerca parece que no importan", apuntó.

"La de Ucrania nos afecta por el gas con el que vivimos pero hay otras que no interesan tanto, que también existen, y no se les da visibilidad. Vamos a ser igual con todas porque con un granito de arena ojalá se pueda mejorar el mundo. Como deportista los que nos tocan son los ucranianos, empatizo con ellos, y espero que se solucione esta guerra, pero también las demás", concluyó.

La saltadora de Ribeira, medallista de bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio, declaró que más allá de las victorias o los récords lo que más la importa es que cuando se retire la gente la recuerde como un referente del atletismo.

MUNDIAL DE BELGRADO. La atleta gallega llega al Mundial de pista cubierta de Belgrado (Serbia) con una mejor marca de 14.15 metros en la reunión de atletismo de Miramas (Francia), de categoría bronce del World Indoor Tour. Esa marca esta lejos de los 14.73 con los que logró el oro en el Europeo de Glasgow (Escocia) bajo techo en 2019.

"Voy a ver lo qué pasa. Las competiciones previas no se me han dado lo bien que esperaba pero voy segura porque el trabajo está ahí. Sé que estoy mejor de lo que se ha visto en los saltos. Es un problema de ajustar la carrera de impulso en competición. La técnica está bien y hay que encajar algunas cosas", dijo Peleteiro, en la presentación del equipo español que competirá en Belgrado.

"Mentalmente estoy muy bien, muy feliz, algo clave para que las cosas funcionen, y en los entrenamientos todo muy bien. No llego con la mejor de mis marcas pero estoy con salud, cosa que no suele pasar en campeonatos en pista cubierta", confesó.

La medalla de los Juegos y la notoriedad que ha tenido en la escena pública en los últimos tiempos no han desviado la atención de lo realmente importante para la deportista gallega.

"Soy una deportista para la que ni la medalla de oro es lo más importante. Lo que quiero es disfrutar y dejar unos valores para la gente que te ve. No he ganado nunca un oro en unos Juegos o un Mundial, pero la gente ve en mi un referente. Las medallas y los récords son la pera, pero cuando me retire posiblemente la gente me recuerde como un referente en este mundo y eso es lo que más me llena. La vida no se acaba en el atletismo, me lo han enseñado mis padres y lo llevo por bandera", señaló.

Peleteiro cuenta en su historial con una medalla en un Mundial bajo techo, el bronce conseguido en Birmingham 2018 con una marca de 14,40, y dos en campeonatos de Europa, un oro en Glasgow 2019 y una plata en Torun 2021.