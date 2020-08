Ana Iglesias: "Fue más emocionante vivir la victoria en casa que en las cocinas"

Trabajo sin hacer mucho ruido, de manera ordenada y cometiendo muy pocos errores, esos fueron los puntos fuertes de Ana Iglesias para conseguir la victoria en Masterchef 8. Con un premio de 100.000 euros, la posibilidad de estudiar un máster en la Basque Coulinary Center y la publicación de su libro ‘Las Recetas de Ana’, esta joven empresaria madrileña afronta el futuro entusiasmada e ilusionada con sus proyectos.

¿Cómo se desarrolló el confinamiento junto a los compañeros y la vuelta a las cocinas? Mi confinamiento personalmente fue bueno, dentro del horror que se vivió con la pandemia. A mí me vino fenomenal para relajarme y desconectar de las grabaciones y de los nervios. Me dio muchas fuerzas para seguir.

¿Se vio ganadora de la edición antes de la decisión de los jueces? En ningún momento me vi ganadora. Pensaba que iba a ganar Iván. De hecho, le dije antes de entrar a las cocinas: "Vas a ganar al 100%". Después me acompañó la suerte y fenomenal .

El programa no se emite en directo, ¿cómo es aguantar la noticia sin poder sacarla a la luz? Pues la verdad es que no me costó tanto como yo pensaba, porque al principio creía que iba a ser horroroso y al final por tantas ganas de que la gente lo viviese en el momento, me lo callé y fue bastante fácil para mí.

¿Qué fue más especial, ver con su familia la victoria en casa o vivirla en el plató de Masterchef? Yo creo, de verdad, que fue más emocionante verlo en el momento de la edición por televisión junto a mis familiares, que no tenían ni idea. Cuando lo dijo Pepe, yo no me lo creía. A medida que pasaba el tiempo ya fui más consciente. Luego, ver que toda mi familia se impresionó tanto , fue lo que realmente me hizo muy feliz.

Como ganadora de Masterchef 8 ha escrito el libro Las recetas de Ana. ¿Antes de entrar en el programa imaginaba que podría publicar un libro alguna vez? La verdad es que nunca pensé que podría escribir un libro, o no de momento. Pensé que nunca tendría esa suerte, pero me encanta. Además de cocina, que creo que es de lo que más puedo aportar. En el libro están incluidas algunas de las mejores recetas de sus compañeros.

¿Ha tenido el privilegio de emular a los jueces y probar esas recetas? No he tenido el privilegio pero espero que me las cocinen algún día, yo mientras tanto insistiré en que sea así (risas).

Acaba de alcanzar los 200.000 seguidores en Instagram. ¿Cómo ha afrontado esa popularidad, lo esperaba durante la grabación? No tenía ni idea, porque comparando con otras ediciones... Yo creo que esta edición, por el confinamiento, se ha fidelizado más la gente y ha habido un mayor impacto en redes. No lo hemos buscado, así que todos son bienvenidos a mi familia de Instagram.

¿Cuál era su concursante favorito para la victoria? En un principio yo pensaba que Sito, porque hice todos los cásting con él. Luego fue el primer expulsado. Durante el desarrollo yo creía que Iván o Luna.

¿Ha visitado Galicia en alguna ocasión? Yo veraneo en Galicia, he pasado muchísimo tiempo allí. Este verano ya he quedado con Iván para vernos en Galicia.

Antes de entrar en el programa, ¿solía cocinar a diario en su casa? Sí, me encanta. Mi madre trabajaba un montón y mi hermano y yo cocinábamos.

¿Cuál es su plato favorito? Mi plato favorito es el pisto, lo puedes hacer con cualquier verdura que tengas y siempre está muy rico. En la final dio una imagen de tranquilidad en la elaboración, eso se tradujo en la perfección de sus platos según los jueces.

¿Cree que esa fue la clave? ¿Cómo consiguió que no le afectara la presión? Fue clave porque gracias a la tranquilidad pude hacer mis elaboraciones de manera muy limpia, muy paso por paso. Hice todo lo que había pensado y, claramente, eso ayuda. Si eres muy caótico, te puede salir mal la jugada. Si estás con mil ojos, las cosas salen bien y así fue.

Entre las grabaciones de los programas, ¿van pensando y desarrollando nuevas ideas de platos? ¿Cómo se llevo a cabo la idea del menú de la gran final? Sí, a lo largo del concurso vamos pensando en ideas, claro, porque si quieres ganar, intentas trabajártelo. Surge en el confinamiento, porque teníamos mucho tiempo libre para pensar.

El 29 de julio salió a la luz el nuevo proyecto de su marca Dosprimeras. ¿En qué consiste? Todo textil de cocina relacionado con la moda. Estoy contentísima porque ha sido todo mucho más rápido de lo que había esperado. Me puse a ello en cuanto salí del programa porque me parecía una idea muy bonita. Salió a la luz a las doce de la noche y media hora después ya se habían agotado los modelos de delantales. Próximamente los repondremos para que nadie se quede sin el suyo.

Hace unos días estuvo trabajando en el Restaurante Masterchef de Madrid. ¿Cómo fue esa experiencia? Ha sido muy bonita porque he conocido a mucha gente que es fan del programa y seguidores míos, que vienen con muchísima ilusión. Estás en un sitio donde mucha gente te quiere, por lo que es imposible que sea una mala experiencia. También es duro porque estás mucho tiempo liada, entre estar en la cocina, salir a ver a los comensales... A pesar de eso es muy agradecido el trabajo.