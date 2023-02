"El amor puede tener un fin, ¡hay que normalizarlo!"

Este martes se celebra el día de San Valentín, fecha que desde hace un par de semanas nos recuerdan insistentemente medios de comunicación, campañas publicitarias y firmas comerciales. La mayoría son mensajes con conceptos estereotipados sobre el amor y las relaciones de pareja, que trata de desmontar Vanessa Rivas, coach especialista en autoestima y project manager de www.psicologia.com. Ella trabaja con personas que quieren mejorar la relación que mantienen consigo mismas y, solo a continuación, con los demás.

¿Cuáles son los errores que más a menudo se cometen en una relación de pareja?

Uno de los errores más comunes es pretender que nuestra pareja haga lo que queremos sin decírselo, porque tenemos la falsa creencia de que si me quiere haría "eso", y sabría "eso", sin darnos cuenta de que él o ella no tiene el poder de leernos la mente. Es importante no buscar que mi pareja adivine, porque aquí seguro que encuentro el conflicto. Haz las cosas fáciles y dile qué es lo que te gustaría, qué es importante para ti o qué pretendes conseguir. Así ahorraremos malentendidos y conflictos.

"No puedo pretender que mi pareja adivine lo que quiero que haga, ¡él o ella no tiene el poder de leerme la mente!"

Si se desencadena el conflicto, ¿cómo hay que afrontarlo?

Es importante hablar de cómo te sientes cuando algo te ha ofendido, en lugar de culpabilizar al otro. Lo mejor es expresar el hecho que causa malestar con objetividad, mostrando nuestras emociones pero sin entrar en acusaciones que solo harán que nuestra pareja reaccione al sentirse atacado. Si queremos que nuestra pareja nos pida disculpas o cambie un comportamiento, es necesario expresar cómo nos sentimos cuando hace tal cosa y seguro que pondrá más de su parte cuando no lo hacemos sentir mal. Hacer sentir mal a alguien no ayuda a que actúe mejor.

Para eso hay que abordar los problemas con serenidad.

Sí, y muchas veces pretendemos solucionar un desacuerdo cuando estamos con la emoción alta, pero si estamos enfadados, con ira... lo mejor es retirarse y no seguir en la discusión. Ante una emoción de malestar alta, el cerebro entra en modo supervivencia y bloquea la parte prefrontal de la corteza cerebral, que es la que piensa con claridad, calma y confianza. Dejamos de ver soluciones y opciones y, en consecuencia, no podemos tomar buenas decisiones. Sabiendo esto es de sabios dejar espacio para volver a la calma y después tener una conversación más amable, que nos acerque al acuerdo.

"Cuando estamos enfadados, lo mejor es retirarse y no seguir en la discusión"

¿Qué otras cosas se deben evitar?

A veces pecamos de ser demasiado críticos, y eso puede hacer que el otro se sienta inseguro y poco querido. También tenemos tendencia a compararnos constantemente con relaciones pasadas o con otras parejas o y pensar que las relaciones de los demás son mejores que la nuestra. Y por último destacaría la falta de independencia: una dependencia excesiva afecta a la autoestima y, desde mi punto de vista, es importante saber divertirse con la pareja y sin ella.

Uno de los tópicos más dañinos es el de que el amor lo puede todo. ¿En qué casos ese sentimiento no es suficiente para que una relación sea feliz?

A veces, cuando un miembro de la pareja sufre depresión o ansiedad, se encuentra mal consigo mismo y por extensión le resulta difícil ser feliz en su entorno familiar, porque el bienestar comienza con uno mismo. Estas situaciones pueden llegar a ser catalizadores de grandes crisis de pareja. En otros casos, una dedicación excesiva al trabajo puede hacer que descuidemos nuestra vida personal y esta se resienta. Sin olvidar que dar por sentado que el amor ya está ahí lleva a no cuidarlo. Pareciera que el amor es algo que una vez obtenido, se acabó la carrera; sin darnos cuenta de que el amor es una elección que hacemos cada uno día a día y que siempre hay camino para transitar. Cuidar los detalles con la persona que sigues eligiendo es esencial para la felicidad.

"Pensamos que el amor es algo que una vez obtenido, se acabó la carrera; pero no es así"

El cine, la literatura... transmiten una visión edulcorada y todopoderosa del amor romántico, que quizás induzca a sobrevalorarlo.

El cine y la literatura pueden disfrazar de románticas relaciones tóxicas, mediante mensajes subliminales: "Para toda la vida", "pase lo que pase", "si duele es amor", "las relaciones reñidas son las más queridas"... Es necesario desmontar unas cuantas creencias que nos presentan bajo el nombre de amor.

Empiece por ese "las relaciones reñidas son las más queridas".

Nos venden, por ejemplo, que las relaciones se fortalecen y crecen con grandes peleas y reconciliaciones, haciéndonos creer que el amor hay que sufrirlo antes de, finalmente, ganarlo para siempre. En realidad, ese es un patrón enfermizo y peligroso.

También es una falacia el "para toda la vida".

Sí, y nos dan una visión de que hay que aguantar cualquier cosa, porque si se acaba hay algo malo en nosotros y estamos fracasando. Hay que normalizar que el amor puede tener un fin para que, cuando sea necesario, te permitas salir de una relación que no te mereces e ir hacia la vida que quieres.

"Nos han hecho creer que si se acaba la relación es porque hay algo malo en nosotros, que hemos fracasado"

Supongo que aún quedan cosas en el tintero.

Sí, por supuesto, pero no quiero terminar sin destacar esa terrible idea de que si amas demasiado y te dejan, ese vacío es infinito e imposible de llenar. ¿Qué tal si nos damos cuenta de que lo parece ser un vacío es en realidad un espacio donde se pueden crear nuevas ilusiones? Nadie es imprescindible.

UN SENTIMIENTO QUE EVOLUCIONA CON LA SOCIEDAD

Orientación sexual

► La experta señala que "el amor se mueve con nosotros y con la sociedad. Actualmente, observamos que hemos avanzado hacia un amor más liberado de personas y entre personas. Se ha dejado el concepto de amor hombre-mujer para abrirnos a una noción más amplia. La cultura y la sociedad han progresado hacia una mayor aceptación de relaciones más diversas y hacia una mejor comprensión sobre orientación sexual e identidad de género".

Tecnologías

► Vanessa Rivas explica que "el uso frecuente y globalizado de las tecnologías ha traído otras formas de conectar y comunicarse en el amor. Las tecnologías están para todos y nos proporcionan inmediatez y rapidez, por eso podemos decir que el amor está a un clic".