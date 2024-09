Diego Martín: "Amo mi vida, aunque a veces sea un poco caótica"

Cuando era niño, ¿qué soñaba que sería al crecer?

Cuando era muy pequeño quería ser bombero, después soñé con ser futbolista y, situado ya en la vida real, soñaba con ayudar a la gente de alguna forma.

¿Cuándo percibió que el deporte podía ser su medio de vida?

Desde siempre supe que no quería estar sentado en una oficina.

Se acaba de proclamar subcampeón gallego de Triatlón, ¿ha colocado en su horizonte llegar a ser campeón de España?

El campeonato de España siempre es un objetivo. Este año he quedado quinto en el Nacional celebrado en Pamplona.

¿Qué mensaje trata de que cale en sus alumnos en el gimnasio?

El de que la constancia es la clave de casi todos los éxitos, por lo que hay que luchar por los objetivos que te propongas sabiendo que habrá días fáciles de cumplirlos y días díficiles. Pero todo llega.

Creo que las cualidades que me definen son constancia, pasión, trabajo y alegría

Lo mejor para empezar el día...

Un café con leche, aguacate y huevos a la plancha.

¿Qué tres personajes gallegos vivos citaría como referentes?

Quizás lo esperable sea una respuesta con personajes conocidos o populares, pero para mí mis verdaderos referentes son otros. La primera es mi novia, que estudia para una oposición y realiza un sacrificio enorme cada día para sacarla adelante, y lo hará. El segundo es mi entrenador, Jonathan Cancela –un asturiano que lleva media vida en Galicia–, que se ha convertido en mi familia y tiene el poder de enseñarme el camino en muchos momentos. También podría citar a varios nombres conocidos, como Javier Gómez Noya, Pablo Dapena o Cristian Fernández, que además de tener una calidad enorme como deportistas han sido y son trabajadores, constantes y se preocupan de ser mejores cada día.

Fuera de Galicia, ¿hay algún lugar en el que se sienta como en casa?

Asturias es casa. Llevo ocho años en Lugo y me considero gallego al 50%, pero mi otra mitad siempre será asturiana, ovetense.

¿Cuál es su plan perfecto para desconectar?

No suelo tener muchos momentos de querer desconectar, amo la vida que tengo aunque a menudo sea un poco caótica. Es cierto que hay momentos del año que te puedes sentir un poco saturado y me encanta escaparme con mi novia o amigos en 'cámper'.

¿Qué le pierde en la mesa?

Una buena fabada de mi madre.

¿Y su especialidad cuando le toca cocinar?

Mis hamburguesas, bautizadas como 'DM burguers'.

¿Qué serie ha logrado engancharlo más?

'Vivir sin permiso'.

¿Qué defectos soporta peor?

Ponerse objetivos poco realistas que evidentemente no se van a cumplir. Me encanta encontrar a gente real, con pasión y comprometida que, aunque parezca que no hace nada extraordinario, no falla nunca.

Su reto pendiente...

Hacer un Ironman en categoría pro.

¿A qué dedica el último pensamiento antes de dormir?

Cuento las horas que debo dormir para cumplir el objetivo de sueño diario y así recuperar mejor.

¿Hay alguna pregunta que no le haya hecho y le gustaría contestar?

"¿Económicamente, el triatlón le compensa a final de mes?". Claramente no, salvo que seas capaz de ganar varias carreras nacionales y colarte en puestos delanteros en pruebas internacionales, las cuentas no saldrán en positivo. Para que os hagáis una idea, una inscripción cuesta casi 200 euros y a nivel de premios, con el quinto puesto nacional de este 2024, la repercusión económica ha sido cero. Es cierto que hay pequeñas marcas como La Clásica Bike Shop en Lugo, Clínica Nespral en Gijón o Plana Fábrega en Asturias que ha apostado por mí a ciegas y me dan todo el soporte que pueden. El apoyo más importante es el Club Triatlón Oviedo, para que el solo tengo agradecimiento.