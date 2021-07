Amanda Metcalf: "Un perro siempre va a estar ahí"

¿Cómo se adentró en el mundo del adiestramiento canino?

A mí siempre me encantaron los perros y estuve rodeada de ellos. Todo empezó cuando incorporé a la familia a mi actual perra, siendo una cachorrita muy activa. Era muy nerviosa y no sabíamos gestionar toda esa actividad. Como siempre me gustó ese mundo, decidí formarme para poder ayudarla a ella y también al resto de dueños de perros.

¿Cuánto tiempo lleva trabajando?

Desde finales del 2019, cuando ya se comenzaba a hablar de coronavirus pero todavía no estábamos confinados. Hice un curso en una escuela muy completo, con teoría y práctica, incluyendo un trabajo final. A raíz de ahí fui completando la formación de mi mascota que, a día de hoy, me ayuda a adiestrar a otros perros.

¿Son fáciles de entender?

Si te has dedicado a ello y lo has estudiado, sí, si no es más complejo, porque no todos los perros se comunican igual ni utilizan el mismo lenguaje corporal. Hay que saber interpretarlo, unos expresan más lo que sienten y otros lo expresan menos.

¿Qué es lo que más le gusta de esta especie?

Su fidelidad. Son muy cariñosos y viven para agradar a sus dueños. Entonces, si le hacen la típica pregunta para que elija entre perros o gatos, se queda con los primeros. Sin dudarlo. Tengo también cuatro gatos en casa, pero prefiero un perro porque siempre va a estar ahí, contigo. El gato es más independiente, si quiere te hace caso y si no no. Los perros a veces son incluso terapéuticos, te ayudan, te rehabilitan, aunque también tienes que tener uno que esté preparado para ello. Si tienes un perro con un carácter muy nervioso y eres una persona con ansiedad no es la mejor opción. Pero los gatos también tienen ese efecto, de hecho se utilizan como terapia. Hay gente que tiene alergia al pelo de los perros y recurren a los gatos.

¿Cómo le va su negocio? ¿Le interesa más a la gente tener a sus perros bien educados?

Sí, es de agradecer que la gente se implique mucho más en la educación de sus perros. Es complicado ir por la calle y que perros que no conoces te salten, o que pases ante un portal y te ladren. Afortunadamente la gente se preocupa por mejorar esas actitudes y, de paso, mejora también la calidad de vida del perro y la tuya.

Normalmente, detrás de estos comportamientos, ¿qué hay?

En casos de perros que ladran suele deberse a problemas de socialización, aunque también puede derivar de miedos, ansiedad, estrés… Unido a esto, el dueño ha ido reforzando esa conducta inconscientemente y el perro ha ido normalizándola. Ahí es cuando vienen los problemas.

¿Cuáles son los problemas más habituales que trata?

Tengo un poco de todo. Por ejemplo, gente que acaba de incorporar cachorros a la familia y necesita un poco de asesoramiento a la hora de trabajar con ellos o personas que necesitan modificar conductas. En este apartado puede haber perros con ansiedad por separación al quedarse solos, tirones de correa, o perros reactivos cuando se encuentran con otros.

Usted también tiene que trabajar contra el instinto, ¿cómo lo hace?

No es que sea tanto el instinto como la educación. Si un cachorro no recibe unas pautas adecuadas va a desarrollar su carácter como e él le convenga. Si fomentas algo que no deberías sin darte cuenta vas a fijar ese comportamiento. Para trabajar este tipo de problemas tienes que tener mucha constancia y mucho cariño, haciéndolo desde lo básico. Luego, con ayuda de otros perros y un profesional, el comportamiento se va corrigiendo.

¿Qué consejos le daría a una persona que quiere adoptar un perro?

Primero, hay que pensar si vamos a poder cubrir todas las necesidades del perro, que no son solo sacarlo tres veces a hacer pis y punto. Las mascotas requieren un tiempo, una educación, paseos largos y productivos. Tiene que relacionarse con otros perros y personas, oler, jugar, correr… Por otra parte, no hay que sobreproteger a los animales, tienen que relacionarse y si no lo hacen aparecen problemas de conducta en el futuro como miedos o fobias. Hoy en día se tira mucho de Internet y los vídeos, que están muy bien, pero a la hora de modificar conductas es importante recurrir a profesionales.

¿Hay mucha gente que se dedique profesionalmente a este sector?

Sí que hay, pero no somos muchos los que lo hacemos profesionalmente y, también hay gente trabajando en B . Formalmente en la zona de Pontevedra seremos sobre cinco personas que nos dedicamos a esto.

¿Hay mujeres adiestradoras caninas o es una profesión en la que son minoría?

Yo solo conozco a una que se formó y no trabaja actualmente como tal, los demás son todos chicos.