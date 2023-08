Estas tres personaxes son as favoritas dos galegos para viaxar en BlaBlaCar

Amancio Ortega, Luís Zahera e Yolanda Díaz serían os favoritos dos galegos para viaxar en BlaBlaCar, segundo revelou a propia plataforma de viaxes compartidas na súa enquisa anual Con quen farías un BlaBlaCar?.

Nela a compañía pregunta a que famosos elixirían os enquisados se tivesen a oportunidade de compartir coche con algunhas das persoas máis recoñecidas no ámbito político, cultural ou do entretemento.

Nesta nova edición da sondaxe, Amancio Ortega convértese na opción favorita dos galegos para compartir coche, cun 27% dos votos. O segundo posto conségueo o gañador do Goya Luís Zahera, así o opinan o 21% dos enquisados.

Finalmente, o terceiro posto lévao Yolanda Díaz cun 17%, que se converte na política que os galegos sondados prefiren para compartir un coche.

O outro político galego mellor valorado é Abel Caballero (13%), seguido de Alberto Núñez Feijóo (11%) e Mariano Rajoy (7%). A nivel nacional, á hora de escoller unha parella coa que compartir coche, a primeira opción dos galegos enquisados é a de Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo (34%).

A medalla de prata conséguena Aitana e Sebastián Yatra (24%), e a de bronce é para outra parella de cantantes, Rosalía con Rauw Alejandro (22%).

Destinos favoritos

Na enquisa tamén se pregunta que ensinar a unha persona que viaxa á comunidade autónoma, un 17% dos galegos enquisados sinalou que levaría ao seu compañeiro de viaxe a coñecer as Illas Cíes.

A segunda opción sería ir coñecer as Rías Baixas cun 16% e a terceira sería a Ribeira Sacra, así opinan o 14% das persoas sondadas.

Respecto á festa típica de Galicia que non podería perderse todo aquel que vaia a coñecer a zona, sitúase en primeiro lugar as festas nas fogueiras de San Juan (21%), en segundo lugar Arde Lucus (14%) e, por último, festa do polbo no Carballiño (11%).

Por último, segundo os datos da enquisa, a un 61% gústalles falar de experiencias persoais ao viaxar.

É o tema de conversación favorito dos enquisados, por diante doutras opcións como podería ser música (38%) ou turismo e gastronomía (35%).

Os preferidos dos españois

Así mesmo, a nivel nacional, este ano os preferidos á hora de compartir traxecto son Rosalía, Rafa Nadal e Ibai.

Ademais, xa case cun 20% escollerían viaxar con Aitana, e outro 14% con Quevedo.

O tenista mallorquino sitúase no segundo posto á hora de compartir un BlaBlaCar, após subir varias posicións en comparación ao ano pasado, adiantando, á súa vez, a Joaquín Sánchez, exjugador do Betis, que queda terceiro no cómputo global.

No ámbito da política, Isabel Díaz Ayuso, cun 16% dos votos, é a política coa que os españois antes compartirán coche, mentres que o actual presidente do Goberno en funcións, Pedro Sánchez, sitúase como a segunda opción cun 14%.

Neste sentido, o 11% dos enquisados sinalaron que lle gustaría ter como compañeira de viaxe a Yolanda Díaz e un 4% a Feijóo.