Amaia y Alfred arrasan en 'El Hormiguero'

Amaia y Alfred visitaron este lunes el plató de El Hormiguero y volvieron a encandilar a la audiencia. Y no solo por su voz (interpretaron Tu canción y City of stars, sino también por su simpatía. Incluso se permitieron trolear a Pablo Motos cuando este les preguntó en qué momento se fijaron el uno en el otro. "Es que de esto ya hemos hablado antes que no", Alfred, aunque Amaia al final confesó, para alivio del presentador: "¡Es broma!".



"Nosotros nos empezamos a enamorar en City of stars, aunque yo me fijé en ella cuando me dijo que conocía a un artista catalán que nadie conocía", acabó diciendo Alfred, en respuesta a la pregunta de Motos.

Alfred y Amaia gastan una broma a Pablo Motos. #AmaiayAlfredEH pic.twitter.com/LnSBKyDk1m — Bastardo (@bxstxrdo) 26 febreiro 2018

Entre otras confesiones, dijeron haberse buscado ya en Wikipedia y admitieron tener "síndrome de Estocolmo", de tanto que echan de menos Operación Triunfo.

Amaia, siempre natural, incluso confesó que en medio de alguna actuación se había "tirado algún pedo". El programa tuvo una edición extralarga para aprovechar el tirón de Almaia. Y, como no podía ser de otra manera, se convirtió en líder del prime time con un 19.4% de cuota y casi 4 millones de espectadores, su mejor dato de lo que va de temporada.