Alonso Caparrós: "Estuve sin hablar con mi hijo año y medio por miedo"

Alonso Caparrós explica en Empieza de cero las claves que le ayudaron en la reconstrucción de su vida tras verse arruinado por su adicción a las drogas. Retiros en casas rurales, meditación, voluntariado y buenas personas fueron los ingredientes del cóctel de vitaminas que le dio fuerzas para recuperar el control y atreverse a contarlo.

Ya había abordado esta parte de su vida en un libro anterior, Un trozo de cielo azul. ¿Por qué vuelve sobre el tema?

El primer libro es más intenso, más crudo, se centra en el relato del pasado. Este es más fresco, está escrito con humor. Trato de tender una mano a quien pueda estar en ese punto de estancamiento en el que yo me he encontrado. Se puede llegar ahí por cualquier motivo, sin entrar en dramas.

¿Por qué se refugió en las drogas?

Este libro no se centra en las drogas. La adicción no es lo único a superar. Se trata de que cada uno tiene sus tragedias y conocer otras experiencias puede ayudar a superarlas. No es un manual de felicidad, no soy un gurú, pero sí un punto de partida para empezar de cero. A mí me ha dado buenos resultados y mi vida no tiene nada que ver con lo que era. Soy una persona diferente que ve las cosas de forma opuesta a como las veía antes.

Usted encontró la solución fuera del mundanal ruido.

Para mí fue fundamental alejarme, los retiros, la meditación, el voluntariado con gente que también necesitaba ayuda. Es importante escucharnos, tratar con nosotros mismos.

En su libro se refiere a su mujer como tabla de salvación. ¿Es consciente del riesgo que implica la dependencia emocional? Puede ser otra adicción.

La nombro porque me sirve para dar paso a la buena gente que ha sembrado en mí semillas de bondad. Son muchas personas que a veces no valoramos.

¿Alguna mano que haya agradecido especialmente?

Todas, sería injusto destacar una.

También habla de los libros que le han ayudado. ¿Alguno imprescindible?

Lo que a mí me ha servido no le vale a otros. Los libros me aportan conocimiento y compañía en la soledad cósmica. Son la experiencia de otra gente.

Escribe que el problema es el miedo. ¿A qué tiene miedo?

A tener miedo, pero procuro no hacerle caso porque el miedo paraliza. Por miedo estuve año y medio sin hablar con mi hijo. Por miedo al rechazo, hasta que un día decidí arriesgarme e ir a pedirle perdón.

Me costó pedir perdón, hasta que estuve preparado para que no me perdonasen

Pedir perdón es difícil.

Pero hay que ser honestos. Cuando nos equivocamos hay que reconocerlo y pedir perdón. A mí me costó hasta que estuve preparado para que no me perdonasen. El miedo a que nos manden a la mierda es lo que muchas veces nos impide pedir perdón.

En su libro cuenta que se sorprendió muchísimo de ver un zorro. A los lucenses lo que les va a sorprender es que nunca lo hubiese visto antes.

Durante siete años viví en Estepona y ni siquiera miraba el mar. Es un error que se comete por costumbre. De los zorros lo que me llamó la atención es lo conectados que están con el mundo. Me gustó ver a esos animales solos, en la naturaleza cruel. El ser humano a veces no encaja así en el mundo.

¿En dónde encaja usted ahora, que proyectos profesionales tiene?

Hay que poner los huevos en distintas cestas. Acaban de anunciar el final del programa ‘Sálvame’ y yo sigo presentando ideas y proyectos para los medios. Estoy con mis libros y con el espectáculo ‘Furor’ para empresas, que va bien.

En uno de los últimos programas de 'Sálvame' se quejaba de que el pasado todavía le está pasando factura y que tiene que hacer frente a una deuda importante.

Me llegó hace unos meses una resolución judicial de algo ocurrido hace 20 años. En el momento fue un golpe porque parece que el pasado siempre me va a perseguir, pero ya estoy en otra fase. Es cuestión de dinero, tiene solución. Un pago puede venirte mal para el día a día, pero lo más importante en la vida son los afectos, la familia, los hijos, ser buena gente.

Ante la fragilidad o la muerte tendemos a mirar hacia otro lado, pero eso es un error

Resiliencia es una palabra en auge, pero siempre se llamó tirar para adelante.

Sí. Yo no soy especial, soy una persona corriente que cada día se enfrenta a obstáculos. En mi caso, el contacto con distintas realidades y la meditación me ayudaron. El sufrimiento ajeno ayuda a entender el nuestro. Ver la fragilidad de las personas ayuda a establecer otra relación con la vida. Lo mismo ocurre con la muerte. Tendemos a mirar para otro lado, pero es un error. Eso no quiere decir que no tema a la muerte, sino que la asumo.

Trayectoria

► Alonso Caparrós (Madrid, 1970) es presentador y colaborador de televisión.

► Empezó a trabajar en televisión a los 20 años y en 1997 le llegó la fama al frente del concurso Furor. A partir de ahí, fue conductor de diversos programas, como Menudas estrellas, La isla de los famosos o Factor miedo. Entre 2014 y 2017 presentó la tertulia deportiva Punto pelota y desde 2019 es colaborador del programa Sálvame.

► Además de presentar programas, Alonso Caparrós también participó en algunos como concursante. Es el caso de ¡Mira quién baila! o Gran hermano VIP.



Libros

► Empieza de cero es su segundo libro. En 2021 publicó Un trozo de cielo azul.