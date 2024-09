Alberto Zurrón: "Algunos escritores dan miedo al conocer sus vicios"

Primero fueron los compositores de música y ahora los escritores. La curiosidad de Alberto Zurrón no deja títere con cabeza. Tras su análisis de los vericuetos de la historia de la música se ceba ahora con la literatura y muestra una cara B de los escritores que obliga a reinterpretar su obra con conocimiento de causa.

Parece que lo sabemos todo de ellos, pero son auténticos desconocidos.

Conoces sus obras, pero no a los escritores. Llegan a dar miedo al descubrir sus vicios, sus objetivos no éticos. Algunos eran capaces de cualquier cosa por lograr fama, dinero, mujeres, gloria para la posteridad. Haber escrito grandes obras les daba popularidad y les exigía cada vez más para mantenerla.

Las vidas de algunos escritores superan a las de sus personajes.

Sus vidas son novelas, pero no solo por defectos, sino también por virtudes. Por ejemplo, Chéjov era médico y tenía una generosidad increíble. La puerta de su casa siempre estaba llena de gente porque sabían que no cobraba a quien no podía pagar. Atendía desde la mañana a la noche y, a pesar de padecer tuberculosis, enfermedad que lo mató, recorría muchos kilómetros para ver a sus pacientes. Compró bibliotecas enteras para que la gente pudiese leer y subvencionó la construcción de escuelas. Era muy generoso.

Chéjov era médico y muy generoso. Atendía gratis y construyó escuelas

El capítulo de rarezas es infinito.

Son muchísimas. Por ejemplo, Tolstói al final lo daba todo por la religión. Se volvió espartano, casi no comía e iba vestido con una manta. Siempre tuvo comportamientos extraños. No se hablaba con su mujer. Durante 30 o 40 años se comunicaron a través de un diario. Cada uno escribía el suyo y sabían que el otro lo leería. También tenía una rareza Curzio Malaparte. Le gustaba ladrar por las noches. En una ocasión el gerente de un hotel le pidió que parase porque asustaba a los otros huéspedes.

Los animales también tienen su lugar en la literatura.

Casi todos tenían perros y gatos. También los había más originales, como Truman Capote, que tenía una cacatúa. Cuando estaba fuera de casa llamaba a diario por teléfono para hablar con ella. Un día que estaba rodando una película en Roma la cacatúa no quiso hablar y él cogió un avión para volver a casa y comprobar que todo estaba bien.

Le dedica un capítulo a los encuentros entre escritores.

Choque de manos o choque de trenes. Había amor y odio, no siempre se llevaban bien.

Juan Ramón Jiménez buscaba su vivienda cerca de un hospital y con un médico de vecino

También aborda la muerte.

Sí, cómo se enfrentaban a ella. Juan Ramón Jiménez estaba muy preocupado por eso. Cuando se mudaba de casa procuraba que hubiese siempre un hospital cerca y un médico viviendo en el edificio. También abordo casos como el de Hemingway. En su familia el suicidio era tradición. Murió igual que su padre, dos de sus hermanas y una nieta. Estaba enfermo y sin proyectos, ya lo había escrito todo y pensó que lo más ético para no molestar era quitarse la vida a los 61 años.

Hemingway tenía problemas de alcoholismo, como muchos otros que recoge en su libro.

Scott Fitzgerald bebía 35 cervezas al día, Faulkner estaba acomplejado por su baja estatura y para sentirse crecido tomaba güisqui. Marguerite Duras también era una gran bebedora. Pasó sus últimos años en clínicas de desintoxicación. Se cuenta que para que le duraran más las botellas bebía el güisqui a tapones.

Ha leído más sobre los autores que escrito por ellos.

Son dos pasiones juntas. La pasión por conocerles y el interés por entender sus obras mejor. Por ejemplo, Por quién doblan las campanas se entiende mejor si sabes que Hemingway luchó en el bando republicano en la Guerra Civil y que decía que jugarse la vida por la República era lo mejor que le había pasado. O que Truman Capote tardó años en terminar A sangre fría porque necesitaba que se murieran los protagonistas para contar su ejecución. Se subía por las paredes cada vez que su abogado les conseguía una demora. Tenía buena relación con ellos y les escribía para felicitarlos por el aplazamiento de la condena, pero ante el editor se desesperaba porque el desenlace era inevitable, pero tardaban en matarlos.

Lewis Carrol hacía fotos de niñas desnudas y estaba obsesionado con Alicia

La vida sexual daría para un libro completo.

Muchos tenían una vida sexual muy interesante y algunos impactante. No hace falta ser escritor para eso, pero llama la atención porque es gente conocida. Es el caso de Lewis Carroll, autor de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas. Le gustaba fotografiar a niñas desnudas y no paraba hasta que conseguía el beneplácito de sus padres. Antes de morir le pidió a su albacea que las destruyera todas, pero se conservan cinco. Estaba obsesionado con Alice Liddell, la niña que inspiró a Alicia en su obra. Le escribió miles de cartas y la pidió en matrimonio cuando tenía diez años. Les dijo a sus padres que no le importaba esperar a que fuese mayor, pero ellos no aceptaron.

¿Le ha quedado algo en el tintero?

Sí, con lo que tuve que suprimir ya tengo un tercio de la segunda parte. La editorial me puso un límite de un millón de caracteres. Pensé que era muchísimo, pero ni resumiendo no logré bajar de millón y medio.