Álex Fidalgo: "El doctor Cavadas fue frío y distante; mantuvo mucho las distancias"

Álex Fidalgo es un podcaster de Corcubión que ofrece conversaciones propias de bar.

¿Cómo se le ocurre hacer un podcast de entrevistas?

Surge tras un periplo profesional tortuoso, después de pasar por varios puestos de trabajo, muy poco tiempo en cada uno. Viví una inestabilidad terrible, con muchas épocas en paro y con la duda constante de si servía para esta profesión para la que me había preparado durante toda mi vida. Estaba sin trabajo, hablando con un amigo para ver si me conseguía un puesto de mozo de almacén en Inditex. Decidí darme una última oportunidad creando un formato que fuese completamente mío y original. Era impensable que algún día pudiese vivir de eso. Hubo trabajo detrás, me costó mucho dinero, durante 3 años trabajé en otras cosas de lunes a viernes para poder irme el fin de semana por España a grabar. Hay dinero, sudor y lágrimas detrás.

¿Destacaría alguna entrevista de las que ha hecho?

La del doctor Cavadas ha sido un punto de inflexión en la deriva del podcast, aceptó darme una entrevista y me invitó a su consulta. También el episodio con Rodrigo Cortés, Buenafuente o Íker Jimenez, detrás de quien llevaba mucho tiempo. Isabel Coixet y yo conectamos muy bien, hasta tal punto de que me ofreció un papel en su última película, en el que aparezco dos segundos.

¿Y de manera negativa?

El problema para mí con el podcast es si me aburro, y en algunos ha ocurrido. En el de Cavadas, por ejemplo. Con mis otros entrevistados surgía una relación como de amistad y el doctor mantuvo mucho las distancias, me dijo que le tratase de usted durante toda la entrevista, fue más frío. Me pasó lo mismo con Alberto Chicote y Santiago Segura.

¿A quien le gustaría llegar a entrevistar?

Llevo mucho tiempo detrás de Arturo Pérez Reverte y sigo a día de hoy detrás de él, también de Carlos Herrera.

¿Qué es lo que hace que su podcast sea diferente al resto?

Nunca utilicé guion, hasta aquel momento era algo que no se hacía. Eso fue lo que hizo diferentes mis entrevistas, hablar sin una hoja de ruta y sin ningún formalismo radiofónico. El objetivo principal de Lo que tú digas es que el oyente tenga la sensación de intrusión, de que se ha colado en una conversación.

"Durante 3 años trabajé para poder grabar el podcast. Hay dinero, sudor y lágrimas detrás"

¿Cree que el mundo del podcasting tiene futuro?

Está habiendo una saturación y esto al final es una carrera de fondo, se hace por pasión. Si no hubiese hecho mi podcast por amor al oficio lo habría dejado al sexto episodio, porque no ganaba dinero, lo gastaba, lo único que ganaba era la satisfacción de que le gustase a la audiencia.

¿Por que ha dado el paso de fichar por Podimo?

Estaba en otra de las plataformas de podcast más importantes de España. Podimo se acercó a mí con una oferta con unas condiciones que la hacían irrechazable. En Podium era feliz, nunca pensé en dejarlo, pero Podimo me ofreció algo que es raro que le llegue a alguien. En cuanto a márketing y redes sociales, en Podimo miman su contenido, están muy volcados en conseguir algo grande y tienen los medios para hacerlo.

¿Por qué ha estudiado Periodismo en Madrid y no en Galicia?

Porque no me llegaba la nota de corte y tenía claro que quería estudiar eso. Es lo mejor que hice en mi vida. En las pruebas de acceso a la universidad me preguntaron que es lo que esperaba conseguir en el futuro y yo les dije que quería que cuando la gente escuchase mi nombre dijese : Álex Fidalgo,el periodista, y creo que lo he conseguido.

¿Algún proyecto nuevo?

Lo que tú digas tiene un podcast a parte, LQTD Entre amigos, que se incorpora también a Podimo. Lo hago con dos amigos, Pepe Capelán y Daniel Lorenzo. Estamos haciendo un tour por diferentes playas de Galicia en las que charlamos de diferentes temas. Es un formato muy divertido y gamberro donde casi competimos por ver quién dice la mayor salvajada. La audiencia lo está entendiendo y lo agradezco, ya que al tener otro programa más serio me daba miedo que se mezclase persona y personaje.