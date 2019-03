Alertan de la fuerte expansión del populismo xenófobo por las redes sociales

La ONG Movimiento contra la Intolerancia ha alertado de que el populismo xenófobo está consolidándose en España y su mensaje se expande "con fuerza" a través de Internet y de las redes sociales, donde ha aumentado la presencia del discurso de odio y de movimientos y partidos que hacen propaganda racista.

Este es el diagnóstico del Informe Raxen 2018 presentado este jueves, Día Mundial contra el Racismo, por la organización, que ha cifrado en 602 los incidentes o hechos relacionados con delitos de odio racial, xenófobo o de otra intolerancia criminal durante el año pasado.

Según ha explicado el presidente del Movimiento, Esteban Ibarra, estas cifras corresponden con los casos atendidos en 2018 -sólo uno más que un año antes- por la Oficina de Solidaridad de la ONG y los detectados en medios de comunicación, que sólo representan el 11,3 % de los casos reales, que estiman en unos 6.000 anuales.

De esos 602 casos, un 40 % corresponden con delitos de odio, un 30 % con agresiones violentas y el 30 % restante incluye amenazas, hostilidades o "bulling" (acoso escolar), ha precisado Ibarra, que ha indicado que el ranquin lo lidera la Comunidad Valenciana -con 107 incidentes-, seguida de Cataluña (80), Andalucía (70), Madrid (68) y Castilla y León (40).

Ibarra ha lamentado que el discurso de odio esté "tan extendido" en las redes sociales y ha lamentado que las plataformas "no estén a la altura": "Si no dan un paso y lo resuelven, tendrán que ser multados administrativamente (...) porque están facilitando un instrumento poderosísimo no sólo para adoctrinarse, sino para viralizar las acciones".

Sobre el posible "caldo de cultivo" que puede suponer el discurso de Vox o incluso si puede considerarse un delito de ocio, Ibarra ha asegurado que no le gusta que "se polarice políticamente" a la sociedad y ha reclamado a todos los partidos "que sean muy rigurosos en la defensa de la Constitución porque ahí está la convivencia".

"Vox podrá decir esto en el marco de la libertad de expresión, pero también hay que recordar que si algún diputado electo o concejal comete alguna trasgresión que está en la ilegalidad, siempre habrá alguien que dé un paso adelante y exija el cumplimiento de la ley", ha subrayado.

Y ha abogado por leyes administrativas que impongan multas porque "no todo se puede judicializar penalmente".

El Informe Raxen señala también que en el último año ha emergido la "hispanofobia", especialmente en Cataluña, además de crecer el antisemitismo, la islamofobia y el odio identitario, y lamenta que no existe una estrategia integral y de Estado contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.

En el Día Mundial contra el Racismo, Save the Children ha pedido que se proteja a los menores inmigrantes no acompañados, en concreto mediante la puesta en marcha de una fórmula de obligado cumplimiento para el reparto entre las comunidades autónomas "con el fin de que se asegure que ninguna circunstancia pueda exponerlos a riesgo o desprotección".