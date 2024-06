Alejandro Cardesín: "En breve imos atopar en Marte algo inexplicable"

Alejandro Cardesín non perde detalle do que acontece en Marte. Vixía o planeta vermello desde A Coruña, onde naceu e desde onde traballa para a Axencia Espacial Europea (Esa). O seu posto está no Centro Europeo de Astronomía Espacial, con sede en Madrid, pero o científico galego bromea con que "a distancia a Marte é máis ou menos a mesma desde Madrid que desde A Coruña e agora co teletraballo todo é posible".

O seu cometido é coordinar os equipos de investigación que ten a Axencia Espacial Europea en distintos países. "Traballo cos satélites que hai en Marte. A miña misión consiste en organizar as observacións, as operacións do satélite, coordinar os equipos científicos para concretar o que se fai en cada momento", explica.

Alejandro Cardesín debe ter unha boa man esquerda porque non parece doado poñer tanta xente de acordo. "Esa é a parte divertida porque todos pensan que o seu é primordial, pero despois de 20 anos xa nos coñecemos e conseguimos levarnos ben".

Isto que el resume con tanta facilidade non é sinxelo. "Cada equipo está no seu país e reunímonos unha vez á semana de xeito telemático para coordinarnos. O mesmo satélite ten moitos instrumentos e cada científico necesita que funcione un deles para conseguir unha determinada información. Hai que decidir o que convén en cada momento e dirixir o satélite dunha maneira ou doutra. Uns queren ver os cráteres e os volcáns, outos o polo norte, outros a atmosfera, as nubes...", explica.

Nestes momentos, Alejandro Cardesín traballa con dous satélites que a Axencia Espacial Europea ten na órbita de Marte. "Temos outro que vai camiño de Xúpiter e outro cara a Mercurio, ademais de varios telescopios en órbita", apunta.

A súa especialidade é o sistema solar. "Eu crieime na Coruña, estudei nunha escola pública e son un rapaz de barrio, así que quedo no sistema solar e móvome entre Marte e Venus. Non quero saír dese barrio para non perderme porque o universo é inabarcable e cando empezamos a falar de buratos negros éntrame vertixe. Antes de ir máis aló temos que entender os veciños. Eu quedo nos planetas terrestres e rochosos, nos que podes poñer os pés e saltar sen superar os límites da física".

O científico coruñés avanza que queda moito por descubrir. "Imos tardar en encontrar vida tal e como nós a coñecemos, pero en 10 ou 15 anos imos atopar algo que non poderemos explicar".

Marte é un bo candidato a albergar sorpresas. "Na superficie hai marcas do cauce dun río e de grandes lagos que desapareceron, non sabemos por qué. Se nalgún momento houbo auga puido haber vida. Na superficie queda xeo e vapor de auga porque a atmosfera non ten presión suficiente para que se manteña en estado líquido. Agora haberá que averiguar o que hai no subsolo", apunta.

No 2028 chegará a Marte un robot europeo para buscar rastros de vida subterránea

Con ese fin, está en marcha unha misión para enviar o primeiro robot europeo que aterrará en Marte. China e Estados Unidos xa mandaron os seus, pero a Esa non ten aínda. "No 2028 está previsto que chegue o noso e levará un taladro de dous metros para buscar rastros de vida subterránea. A idea non é atopar unha miñoca, senón un elemento químico complexo que non se poida explicar, algún material que non cadre", afirma. "A elevada radiación ultravioleta descompoñería as moléculas na superficie, por iso hai que escarvar".

Desde logo, descarta dar con "calquera tipo de bicho. Se houbera unha civilización ou algo correndo polo planeta xa o teriamos encontrado. A Terra ten 4.000 millóns de anos e durante moito tempo só houbo nela vida microbiana. Iso é o máis probable que atopemos en Marte".

O home, mellor na Terra

En canto ás misións tripuladas por humanos, non ten dubida: "Para os científicos, canto máis tarde, mellor". Explica que os planetas non habitados son "laboratorios perfectos que están intactos desde hai millóns de anos" e calquera intervención do home sería prexudicial para a investigación.

Apunta tamén a evidencia de que "non estamos listos para enviar ninguén porque nin sequera logramos garantir a viaxe de volta e quedaría algo feo buscar voluntarios para quedar aló".

Explica que a aterraxe do primeiro robot europeo en Marte está prevista para o ano 2028 e na década do 2030 probarase unha viaxe de ida e volta para experimentar a engalaxe. "Para poder engalar hai que aterrar primeiro cun cohete enteiro e lograr que despois funcione para regresar", apunta.

Que o home vaia ao espazo é un reto tecnolóxico, pero ten pouco valor científico

Á marxe dos inconvenientes técnicos, engade que "os humanos necesitan levar comida, auga, osíxeno, ir ao baño... é moi caro manter unha persoa con vida no espazo e non ten interese científico. Co que custa enviar un humano poden ir varios robots e volver con datos moito máis útiles", aclara. Que o home se pasee polo espazo "é un reto tecnolóxico, pero ten pouco valor científico".

Lembra neste contexto a carreira entre as potencias mundiais para chegar á Lúa. "O obxectivo era demostrar poder, non o interese científico". Agora, ás portas da segunda viaxe tripulada ao satélite, apunta que "xa non hai tanta tensión, xa cooperamos máis". Aínda así, considera que a nivel científico hai outras prioridades. "Quédanos moito por aprender, pero nos programas espaciais aos científicos interésanos saber se hai auga en Marte, a orixe e evolución de Venus para saber o que pode pasar coa Terra. Á Lúa xa fomos", comenta.

A salvo de momento

Aínda que agora se pasea entre planetas, noutro tempo Alejandro Cardesín tamén investigou corpos máis pequenos, como asteroides e meteoritos. Con respecto a estes elementos, afirma que "hai poucas posibilidades de que aconteza algo grave cun meteoro, pero algún día vai pasar. A pregunta non é se vai pasar, senón cando".

Sen ánimo de alarmar, aclara que "agora mesmo non hai nada preocupante á vista. O problema está nos que non coñecemos e en saber se teremos tempo a reaccionar. De momento, nada que se saiba. A xente non debe ter medo, iso é para nós, os científicos".

E niso andan traballando en colaboración a Nasa e a Esa. Intentan desenvolver a tecnoloxía necesaria para desviar un asteroide no hipotético caso de que fose impactar coa Terra. "A Nasa xa enviou unha nave que impactou contra o asteroide e no mes de outubro a Esa enviará outra para averiguar que pasou, se se logrou a desviación pretendida. O obxectivo é ver se no futuro é posible artellar un sistema de defensa ante posibles impactos. Ter a tecnoloxía testada para cando aconteza", explica o científico coruñés.

En todo caso, insiste en que non hai un perigo inminente e se aumentan os corpos detectados no ceo "é porque a xente agora ten máis cámaras, non porque haxa máis meteoros".

Neste contexto fala tamén das auroras boreais que moitos galegos captaron recentemente. "Son fenómenos normais. O Sol ten ciclos de actividade de once anos, con momentos de maior e menor actividade. Agora estamos nun deses momentos de máis execcións, máis chamaradas, que xeran a enerxía que causa as auroras. Son ciclos previsibles, como acontece aquí coas estacións. No inverno esperamos que choiva máis que no verán", apunta.

Tras unha longa conversa de repaso ao universo coñecido, Alejandro Cardesín repara nun detalle que non quere pasar por alto. "Eu de neno nunca soñei con esta profesión porque non sabía que se podía traballar disto. Pero pódese e hai traballo. Se hai algún rapaz que lle interese quero que saiba que é posible, só hai que estudar moito. Xa hai Escola de Enxeñería Aeroespacial en Ourense e en Vigo mandan satélites ao espazo, así que non hai que ir moi lonxe para comezar", comenta.

Un coruñés que non quere saír do barrio

Alejandro Cardesín presume de ter estudado "nunha escola pública da Coruña" e de continuar a súa formación de enxeñeiro na facultade de Telecomunicacións de Vigo. Nunca tivo intención de alonxarse da casa, pero tampouco pensou que podería manexar os satélites de Marte desde A Coruña.

Tras a súa etapa formativa en Galicia marchou a Italia para facer un doutoramento en Ciencias e Tecnoloxía Espacial na Universidade de Padua. "Quería algo máis científico, por iso busquei esa especialización", comenta. E atopou o camiño. "Este tipo de traballo é o que me gusta".

E tras idas e voltas polo sistema solar, Alejandro Cardesín atopa na súa cidade natal o lugar de referencia. "Traballo entre Madrid e A Coruña, pero agora, grazas ao teletraballo, estou máis aquí que aló", indica.

A semana pasada participou nun ciclo de conferencias da Real Academia Galega das Ciencias e esta vén de falar para os nenos dunha escola. Non perde a ocasión de divulgar o saber científico e de animar os rapaces a que se adentren no universo.