María Rodrigo Yanguas: "El ajedrez ayuda a moverse con soltura en la vida"

El ajedrez es un entrenamiento para la vida y María Rodrigo explica cómo sacarle partido. Aprender de cada derrota, tener flexibilidad para rearmarse cuando los golpes zarandean, encauzar la frustración para avanzar, con estrategia y serenidad para aplicarla. Son claves en un juego vital.

¿Es necesario saber jugar al ajedrez para entender su libro?

No, mi abuelo de 97 años no sabe jugar al ajedrez, lo ha leído y lo ha entendido sin ningún problema. Escribo desde mis vivencias como psicóloga, como jugadora de ajedrez y como entrenadora. Saber jugar al ajedrez aporta un plus a la lectura, pero no es imprescindible para seguir el libro. Pero si con la lectura alguien quiere aprender porque le pica el gusanillo, al final incluyo un anexo en el que explico los movimientos de cada pieza.

Dice que el ajedrez ayuda a mover ficha en la vida, a controlar la presión, a combatir miedos, a superar obstáculos y derrotas… demasiado bueno parece para un juego.

Es una herramienta muy útil para moverse con soltura en la vida, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el emocional. Los valores cognitivos son los que más se conocen (mejorar la atención, el razonamiento, la planificación...) pero por otra parte está la inteligencia emocional, que es importantísima y que se desarrolla con la práctica del ajedrez. Saber ganar, perder, ejercitar la tolerancia a la frustración. En la vida no todo sale bien, pero hay que saber colocar las piezas y empezar una nueva partida. El autoconocimiento emocional es fundamental. Hay que aprender a controlar las emociones para que jueguen a nuestro lado y no se alíen con el enemigo.

Control frente a impulsividad.

Exacto. Hay que parar, pensar y asumir que cada uno de nuestros movimientos tiene consecuencias. No estamos solos en este mundo. Cuando mueves un peón es tu responsabilidad lo que ocurra, como cuando le hablas mal a una persona y le haces daño. No vivimos en una burbuja.

Si llegamos a la muerte tras una existencia plena los remordimientos serán menos

¿Qué pieza es usted?

Cuando compito mi favorita es la dama porque tiene libertad de movimiento sobre el tablero. Pero en la vida me quedo con el peón. Es la pieza a la que menos valor se le da, la más humilde, pero su situación en el tablero limita el movimiento de las demás, marca su camino. Es el alma del ajedrez. Mueve de casilla en casilla, pero avanza con constancia y al llegar al final del tablero se convierte en lo que quiere. La vida es eso, constancia y estrategia para seguir una ruta marcada.

A jugar al ajedrez se puede aprender, pero vida hay solo una. No hay opción de partida de revancha.

Sí, es la vida contra la muerte, pero antes de llegar al final hay múltiples amenazas, advertencias de que no hacemos las cosas bien. En nuestras manos está realizar buenas jugadas y tener flexibilidad para ir mejorando, para superar obstáculos y avanzar. Hay que tener capacidad de reacción para no quedar enrocados.

¿Qué hay del jaque mate?

Es el final. A mis alumnos de ajedrez siempre les digo que deben obtener un aprendizaje de cada jaque mate. Hay que entender por qué te han ganado e interiorizar la experiencia para aplicarla en la siguiente partida. Si en la vida tenemos un problema hay que buscar una solución. Perder por algo que no conoces no es grave, el error es cuando te vuelven a ganar de la misma forma.

Perder para aprender.

Siempre hay salida excepto cuando se acaba la vida. Las derrotas que más duelen son de partidas en las que no te has esforzado al máximo. Si llegamos a la muerte tras una existencia plena los remordimientos serán menos.

En la vida no todo sale bien, hay que saber colocar las piezas y empezar una nueva partida

¿Alguien se ha animado a aprender a jugar al ajedrez tras leer su libro?

Sí, hay gente de fuera del mundo del ajedrez que se ha interesado por la técnica del ajedrez. Recibo muy buena respuesta de padres y madres de alumnos de ajedrez, que conocen los beneficios, pero los entienden mejor tras conocer mis experiencias a través del libro. Hay dos formas de practicar el ajedrez. Una es a nivel competitivo y otra es el ajedrez para la vida. Es una herramienta muy útil para vivir, para entrenarse cognitiva y emocionalmente, porque las cosas van a salir mal en algún momento y hay que saber reaccionar y tener claro que hay que esforzarse para conseguir lo que se quiere.

¿A quién va dirigido su libro?

Va dirigido a un público adulto, pero está explicado desde el punto de vista lúdico, con el ajedrez como alegoría de la vida, y es accesible para cualquiera a partir de los 14 años. Me parece muy útil para adolescentes, para que tomen consciencia de la necesidad de esforzarse, pero también de que siempre hay alternativas, formas de reconducir la partida.

Sobre la autora

► María Rodrigo Yanguas (Madrid, 1990) se licenció en Psicología en la Universidad Complutense y se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid. Cursó, además, un máster en psicología de la actividad físida y del deporte.

► Comenzó a jugar al ajedrez con cinco años. Disputó numerosos campeonatos nacionales e internacionales y en 2009 consiguió el título de maestra Fide de ajedrez.

► Maria Rodrigo es presidenta de la comisión Mujer y Ajedrez de la Federación Española de Ajedrez y entrenadora del grupo de alto rendimiento sub 08-10.

► Además de su labor como psicóloga y ajedrecista, imparte talleres de ajedrez terapéutico, conferencias y crea contenido en la plataforma chess.com.