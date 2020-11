'Hierro' es galardonada en los Premios Zapping 

La actriz Aitana Sánchez-Gijón, el actor Álvaro Morte, el programa Polònia, la serie Hierro y la presentadora y actriz Cayetana Guillén Cuervo han sido algunos de los XXV Premios Zapping, que se entregan este miércoles online y que convocan la Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya.

Los galardones han premiado como mejor actriz a Aitana Sánchez-Gijón por su papel en Estoy vivo (La 1), a mejor actor a Álvaro Morte por su rol en La casa de papel (Netflix), mientra que el galardón de mejor serie se lo ha llevado Hierro (Movistar+), ha informado la asociación en un comunicado.

Como programa de entretenimiento ha ganado el espacio Polònia (TV3), como mejor presentadora Cayetana Guillén Cuervo por Versión española (La 2), mejor programa cultural o divulgativo Diario de un nómada (La 2)

Los premios han galardonado como mejor videojuego a Blacksad under the skin (Pendulo Studios), mejor iniciativa en la red al canal de YouTube La Hiperactina de Sandra Ortonobes, y en la categoría de televisión local ex aequo a Cuina per sorpresa (Canal Taronja) y Les molèsties (betevé).

Se ha concedido un premio especial a RTVE por la emisión de dos formatos familiares la noche de los sábados, como son Prodigios y Vaya crack, el premio grupos de análisis de programas a 'Justo antes de Cristo' (Movistar+), el premio valores a 'El got d'aigüa' (TV3) y el de mejor contenido online positivo para menores al videojuego didáctico Happy, ideado por la Universitat de Lleida y desarrollado por Kaneda Games.