"Ahora sabemos que el selenio puede contrarrestar los efectos del mercurio"

Ricardo Núñez Losada conoce bien los riesgos del mercurio. Este investigador, graduado en Veterinaria en Lugo, profundizó sobre ello para elaborar su tesis doctoral, dirigida por Ángeles García Fernández y por la catedrática de Toxicología Julia Melgar y titulada Balances riesgo-beneficio del consumo de atún en Galicia. Actualmente, Núñez Losada trabaja para La Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

¿Qué consecuencias para la salud implica la exposición al mercurio?

El sistema nervioso es el que se ve más afectado. Según el grado de exposición se pueden presentar alteraciones inespecíficas que pueden pasar desapercibidas –como alteraciones de la conducta, insomnio o pérdida de memoria– y otras que podrían resultar más sospechosas, como temblores musculares. Las exposiciones elevadas producen daños severos en el cerebro, pero también otros órganos se pueden ver afectados, como los riñones y los pulmones.

¿Podríamos saber cuáles son nuestros niveles de mercurio?

Sí, y además de forma sencilla, analizando una muestra de cabello. De hecho, es el método de elección para valorar la exposición a metilmercurio en estudios de biomonitorización.

Se ha demostrado que esta exposición es muy nociva para el feto, ¿cómo le afecta?

Efectivamente, porque un sistema nervioso en formación es más vulnerable a dicha exposición. Es más, diversos estudios han puesto de manifiesto que la sangre del cordón umbilical presenta mayores concentraciones de mercurio que la materna. A su vez, en los primeros estadios de desarrollo el feto carece de reservas de selenio y otros antioxidantes, de gran ayuda para contrarrestar los efectos del mercurio. Por todo ello es especialmente vulnerable.

¿Cómo llega el mercurio hasta el organismo humano?

A través de la vía oral; también por aspiración, debido por ejemplo a amalgamas dentarias, humos de los incendios, roturas de bombillas y fluorescentes que contengan mercurio, y aún hay una tercera vía de entrada, que es la absorción cutánea, como en algunos cosméticos para blanquear manchas. Pero la oral es la principal vía de exposición para la población.

¿Cuáles son los alimentos que lo contienen?

El metilmercurio llega por el consumo de peces predadores superiores y el mercurio, por el de hongos silvestres e incluso determinados complementos alimenticios. Estos representan los grupos de alimentos que en mayor medida aumentan la exposición al mercurio.

¿Su consumo siempre implica un peligro o este va asociado a la cantidad?

El riesgo de intoxicaciones agudas, al existir unos niveles máximos permitidos en los alimentos, es muy bajo, siendo la exposición crónica la más habitual. Para que estas no sean excesivas las agencias oficiales realizan recomendaciones para controlar el consumo de determinadas especies de pescado predadoras superiores, que deben evitar totalmente las embarazadas, los lactantes y los niños menores de diez años. Por lo indicado anteriormente, para evitar la exposición del feto se debe andar con pies de plomo. Pero existen controversias en la comunidad científica debido a estudios epidemiológicos que sugieren que a pesar de contenidos relativamente altos de mercurio, en ingestas de pescado con balances selenio-mercurio positivos se observan efectos beneficiosos en el desarrollo neurológico de los niños. El selenio y el mercurio tienden a contrarrestarse mutuamente debido a la fuerte afinidad que existe entre estos dos elementos. Los balances Se-Hg en especies marinas son en general saludables, salvo en predadores superiores como marrajo y calderones, siendo variables en especies como el pez espada.

Entonces, el riesgo no solo está determinado por la cantidad.

No, no solo es una cuestión de cantidades, sino también de balances. Es decir, con un estatus adecuado de selenio y unas buenas reservas de antioxidantes, mayores exposiciones al mercurio se podrían mitigar o incluso neutralizar, y viceversa en exposiciones relativamente bajas en personas con una alimentación deficiente. Por eso es importante apoyar estudios con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los mecanismos que causan la toxicidad del mercurio y en los que la mitigan.

Otra de las formas de este metal, el etilmercurio, se usa como conservante en algunas vacunas. La ciencia indica que esa presentación es segura para el hombre, aunque hay quien argumenta lo contrario.

De per se es indeseable, pero ya hace más de una década la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaba que a causa de la baja exposición que ofrecen las vacunas no se han demostrado daños neurológicos por su uso, ni tan siquiera en los grupos más vulnerables; y no debemos olvidar que las vacunas salvan vidas. De todas formas, en los últimos años el contenido de etilmercurio en las vacunas se ha minimizado e incluso retirado de diversas presentaciones. Como fuente de exposición ajena a la dieta, quizás haya tenido más relevancia la presencia de mercurio en determinadas amalgamas dentarias.

Una vez que este elemento penetra en el organismo, ¿hay algún modo de eliminarlo?

El tratamiento tradicional para intoxicaciones agudas por mercurio se basaba en quelantes, que no atravesaban la barrera hematoencefálica. Pero ahora se sabe que el selenio sí la atraviesa y también contribuye a su eliminación, por lo que se está incorporando al tratamiento de estos cuadros, por ello considero que debe ponerse en valor en las exposiciones crónicas.

¿Cómo podríamos minimizar nuestra exposición?

Por un lado, evitando exposiciones dérmicas y por aspiración absurdas e innecesarias y, por vía oral, controlando el consumo de especies predadoras superiores y realizando una alimentación saludable que nos permita disponer de un estatus adecuado de selenio y antioxidantes.