Agosto se despide con calor para dar paso a tormentas en septiembre

Agosto se despide con calor y máximas de hasta 36 ó 37 grados, que darán paso a tormentas localmente fuertes y un descenso de las temperaturas con la llegada de septiembre, termómetros que tenderán a subir a final de mes en casi toda la Península, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. De este modo, estos dos últimos días del mes de agosto serán todavía calurosos, con temperaturas que rozarán los 40 grados en puntos de las comunidades mediterráneas peninsulares, Baleares y Pirineos, según el portavoz. Asimismo, el miércoles 31 de agosto se esperan tormentas localmente fuertes, que pueden ir acompañadas de rachas intensas de viento y de granizo.

En Galicia, la situación atmosférica seguirá siendo muy indefinida este miércoles. La comunidad vivirá una jornada de nubes bajas y niebla generalizada que dará paso a una tarde con cielos algo más abiertos y bajada generalizada de temperaturas. Además, podrían producirse lluvias ligeras y ocasionales en la costa oeste. También se darán brumas en la costa atlántica, localmente persistentes.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas sufrirán un descenso moderado. Así, en la capital lucense los termómetros oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 25 de máxima, mientras que en otras ciudades como Pontevedra se moverán entre los 15 y los 22 grados y en Ourense se alcanzarán los 29 en el momento más cálido de la jornada.

Tal como amosa a imaxe do satélite ás 18:30 as altas presións aínda foron quen de retirar as nubes baixas na meirande parte de #Galicia. Mañá non o terán tan fácil, pero aínda veremo os sol en bastantes lugares.



A temperatura segue recortando valores, un proceso continuará mañá. pic.twitter.com/aSGnx9wxpg