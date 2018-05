Denuncian en las redes a Mikel Izal y Antonio Castelo por casos de acoso

Una ola de denuncias que también salpica a Antonio Castelo y Kinder Malo

La denuncia a Mikel Izal sigue el mismo patrón que otras conocidas esta semana: una mujer graba un vídeo en el que cuenta su experiencia de acoso en Instagram stories y después recibe un aluvión de mensajes de situaciones similares. Otros de los nombres que ya han salido son los del humorista Antonio Castelo o el cantante de trap Kinder Malo.

Me he estado callando desde que me he enterado pero no puedo más, @SrCastelo es un machista y un acosador de mierda. Que sea mi compañero de trabajo no significa nada y no me iba a impedir seguir mis principios como siempre he hecho y mucho menos ser real. Ahí lo llevas, “señor”.