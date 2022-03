Así es Nikki García, la mujer que pone voz a Google Maps

Su voz es escuchada por miles de españoles a diario. Ella es Nikki García, la actriz que pone voz a aplicaciones como Google Maps y que se ha vuelto viral este fin de semana tras publicar un vídeo en el que da indicaciones en directo a sus amigos durante un viaje en coche.

"En la rotonda toma la segunda salida. No te la pases. No atropelles a ese chico", bromea la actriz en el vídeo que ha publicado en Twitter y que ha sido compartido por cientos de usuarios.

Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo. pic.twitter.com/AEzyCojpaO — Nikki García (@nikkigarcia_es) March 12, 2022

Muchos tuiteros celebraron poder ponerle cara a la voz que tantas veces los ha acompañado durante sus viajes.

¡Por fin te he puesto cara! Anda que no me has llevado por calles equivocadas y te he jurado en hebreo, pero eres como de la familia y te lo pero no todo... 😂😂😂😂😂😂😂 — sɐ̗ɯ n̗ʇ ⅄ (@Kimsamus) March 14, 2022

Me acabas d humanizar mi p.... GPS.

Ya no le puedo decir d todo.

👍😂😂😂 — J.T.Hernández. (@JTH159) March 15, 2022

Genial el video y sobre todo el poder ponerle cara a la voz! jajajaja Enhorabuena!! — José Carlos García (@josecagarcia68) March 14, 2022

Esta no es la primera vez que la actriz y cantante desvela la verdadera identidad de la voz de Google Maps. El pasado verano, Nikki García compartió otro vídeo dando indicaciones a una amiga.