El actor que daba voz a Apu en 'Los Simpson' pide perdón a la comunidad india

El actor Hank Azaria, voz del personaje Apu de Los Simpson en su versión original, ha pedido disculpas a la comunidad india por una interpretación que él mismo define como "prácticamente un insulto" al promover la creación de estereotipos. El personaje de este comerciante ha generado polémica en varias ocasiones, especialmente tras el documental El problema con Apu del cómico indio-estadounidense Hari Kondabolu, que exponía en 2017 que el personaje se creó basado en prejuicios raciales.

Un año después de dejar de poner voz al personaje, Azaria ha reconocido en el podcast de Dax Shepherd's Armchair Expert que este documental le hizo dudar sobre su continuidad en la colaboración con el dibujo de la serie televisiva.

Aunque el actor insiste en que el personaje fue creado sin mala intención, admite que eso "no significa que no haya consecuencias negativas reales".

Deep, deep, deep episode with my friend Hank Azaria @hankazaria. It was really helpful for me to chat openly about a program Hank works much harder and better than myself. So many insights and a thousand laughs. I loved this. https://t.co/xrmQ3jTegT pic.twitter.com/oED95pSwnI