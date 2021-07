La abuela de la reina Letizia, Menchu Álvarez, concedió una entrevista a OK Diario en 2019 en la que contaba sus conversaciones con el rey Felipe VI. La locutora radiofónica pidió entonces que no se publicara hasta que falleciera, lo que se produjo el pasado martes.

En la entrevista habló de cuando su nieta le contó su relación con Felipe. "Eres libre, haces lo que te da la gana... ¿Tú estás bien de la cabeza? ¿Sabes dónde te metes, hija?", le dijo Menchu.

Ante esto, la actual reina le contestó: "Abuela, estoy enamorada de Felipe". No conforme con la respuesta, le aconsejó: "Déjate de tonterías. Qué enamorada ni enamorada. Pégate un revolcón de vez en cuando y ya vale".

Le dije a Felipe: ‘¿Pero cómo recibiste al gilipollas del Coletas si iba en mangas de camisa y sin corbata?’

Sobre este tema, cuenta que la reina Sofía le dijo: "¡Qué valiente es tu nieta, Menchu! ¡Qué valiente!", a lo que ella le contestó: "No será porque yo no le quité las ganas". Sorprendida, la exmonarca le replicó: "¿De verdad que como abuela le quitas las ganas de casarse con Felipe?", a lo que le contestó: "Claro, porque la quiero".

ENCUENTROS CON EL REY. En uno de los encuentros que mantuvo con el Rey, la abuela de Letizia le preguntó al monarca por qué recibió a Pablo Iglesias en el Palacio de la Zarzuela si el exlíder de Unidas Podemos se presentó en mangas de camisa, sin chaqueta ni corbata. Hacía así referencia a cuando el exvicepresidente fue a la ronda de contactos.

"Le dije a Felipe: ¿Pero cómo recibiste al gilipollas del Coletas si iba en mangas de camisa?", afirmó Menchu en la entrevista, insultando a Pablo Iglesias.

Me indigna que si Letizia va a dar una charla no hablan de su contenido, sino de la ropa... eso me pone enferma

También trató temas que están muy de actualidad en la sociedad, como el feminismo.

"Hay algo que me indigna. Si Letizia va a dar una conferencia o una charla no hablan de su contenido. A mí es algo que me pone enferma", remarcaba.

"Yo cogería a las feministas y les diría: Oye, una cosa, aparte del vestido, que es muy guapa y que le queda muy bien, ¿qué dijo?". Ante esto, afirma: "Van a por ellos". Y sale en defensa de Leonor y Sofía por las críticas que reciben: "Las niñas saben inglés, francés, árabe y ahora también chino. ¿Eso es vivir? A mí no me lo parece".