Luz López Arnau, Mrs Grandma Spain: "Acepto bastante bien los cambios físicos de la edad"

Cuando era niña, ¿qué soñaba que sería al crecer?

Soñaba con ser bailarina. Mi referente era Isadora Duncan, una mujer transgresora que hizo uso del cuerpo como un instrumento de expresión emocional.

Si ahora tuviera 18 años, ¿qué camino escogería?

Escogería el camino de la independencia para volar hacia la libertad.

El título de Mrs Abuela España le ha abierto nuevas puertas, ¿qué le ilusionaría?

Convertirme en modelo publicitaria. Verme en una valla, ¡eso estaría bien!

La cotizada modelo de los años 80 Christie Brinkley ha sido portada de la revista Sports Illustrated, a los 63 años y en bikini. ¿Le apetecería una experiencia similar?

Es algo en lo que no había pensado, pero la idea es apetecible. Todo sería cuestión de negociarlo...

¿Qué cambios físicos le costó más asumir al ir cumpliendo años?

Asumo y acepto bastante bien los cambios de mi físico con el paso del tiempo. Quizás lo que menos me gusta es la flacidez en los brazos, las 'alas de murciélago'.

Siempre se habla más de la belleza femenina que de la masculina, ¿usted a qué edad considera que los hombres resultan más atractivos?

Yo diría que a partir de los 50 años. Aunque no solo es la edad lo que hace más o menos atractivas a las personas.

¿Qué adjetivos la definen?

Rebelde, valiente (a veces), poco convencional, curiosa y creativa.

Lo mejor para empezar el día es...

Levantarme sonriendo al nuevo día, tomar fruta, elaborar un 'planning' y ponerme en marcha. Si hago la mitad de lo previsto... ¡me doy por satisfecha!

¿Qué tres personajes gallegos vivos citaría como referentes?

A la escritora Marina Mayoral, la cantante Luz Casal y el cirujano Diego González Rivas.

Fuera de Galicia, ¿hay algún lugar en el que se sienta como en casa?

Me siento como en casa en Gijón y en Canarias. En Gran Canaria estuve viviendo dos años en mi vida laboral activa y en Tenerife he pasado temporadas de invierno desde que soy una feliz jubilada.

Su plan para desconectar...

Pasear por la orilla del Cantábrico, oliéndolo, escuchándolo y sintiéndolo cerca, a veces en calma y otras, rugiendo como un león.

A lo largo de mi vida, claramente me han discriminado muchas veces por ser mujer. Afortunadamente, cada día menos.

¿Qué es lo que la pierde en la mesa?

Cualquier postre de chocolate, pero por evitar las consecuencias aplico el sentido común y lo tomo con moderación.

¿Y su especialidad en la cocina?

Cocino pocas veces, pero mi especialidad son la tortilla de patata y la paleta ibérica que un amigo, cortador de jamón profesional, se encarga de comprar, cortar y envasar. Le pongo mucho arte al sacarla de la nevera. ¡Me queda de vicio!

¿Qué serie ha logrado engancharla más?

¡'Falcon Crest'! En época de preparar oposiciones no me podía perder el capítulo diario mientras saboreaba un trozo de chocolate.

¿Qué defectos soporta peor?

El victimismo, la crítica y la crueldad.

Su reto pendiente...

Llegar a ser mi mejor amiga y ¡vivir! Y, bueno, quién sabe si después de hoy sea un reto pendiente posar en bikini...

¿Hay alguna pregunta que no le haya hecho y le gustaría contestar?

Sí, me gustaría que me preguntaras qué me ha parecido la entrevista. La respuesta es: ¡Interesante!

Repetimos cuando quieras.