Se abre el debate sobre el uso obligatorio de la mascarilla en los patios de los colegios

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado que el Gobierno gallego tiene pendiente la decisión sobre la posible retirada de la mascarilla en los recreos de los centros educativos, un paso que en Madrid –según ha anunciado esta misma jornada la presidenta, Isabel Díaz Ayuso– se dará ya desde este lunes 25.

En el caso gallego, Rueda ha revelado que se realizará una consulta, a través de los servicios jurídicos de la Xunta, para determinar si retirar la mascarilla en los recreos es "viable jurídicamente".

"Si nos dijese que sí, se le plantearía al subcomité clínico, y si este lo ve viable, esta medida se implantaría en Galicia", ha sentenciado Rueda.

SANIDAD REPLICA A AYUSO. Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha revelado este jueves que la Comunidad de Madrid no puede decidir unilateralmente la retirada de la mascarilla en los patios de los colegios porque la ley en vigor desde el 29 de marzo establece su uso obligatorio en espacios al aire libre donde no sea posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros.

De esta manera, el Ministerio responde al anuncio realizado este jueves por Ayuso de que se eliminará el uso obligatorio de mascarilla en los recreos y al aire libre desde el próximo lunes.

Hasta ahora solo se podía prescindir de la mascarilla en las actividades deportivas al aire libre –en la hora de Educación Física–, siempre y cuando se hiciese con la autorización y supervisión de los profesores responsables.

"Una de las capitales más castigadas por la pandemia está saliendo de ella con más fuerza que nunca" por el "esfuerzo" de los madrileños para conseguirlo, ha dicho la presidenta madrileña.

Pero según el Ministerio, la declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública frente al covid-19 para centros educativos durante el curso 2021-2022, aprobada en conferencia sectorial entre Gobierno y comunidades, determina que el uso de la mascarilla sea obligatorio a partir de los 6 años de edad, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable.

Con el anuncio de Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid se convierte en la primera autonomía donde la mascarilla deja de ser obligatorio en los centros educativos durante los recreos, si bien Cataluña ya flexibilizó su uso en las escuelas pero solo en actividades al aire libre y respetando la distancia.

De hecho, este martes, la Generalitat catalana aprobó un nuevo protocolo por el que las mascarillas son obligatorias para niños de 6 o más años pero se permite prescindir de ella en el exterior y cuando se pueda mantener la distancia mínima de seguridad y se hagan actividades en las que no se pueda usar: deporte físico o tocar instrumentos de viento.

Ante el anuncio de la Comunidad de Madrid y en declaraciones a Efe, la portavoz de la asociación de padres y madres de alumnos (Ceapa), Angela Sesto, ha valorado la decisión pero ha pedido que ésta vaya acompañada de protocolos sanitarios, porque se trata de una población que no está vacunada y además la región está en riesgo medio.

"Que no sea abrir la mano, hay que darle soporte con algo más", ha dicho esta representante de las familias de alumnado.

Desde el sindicato de la enseñanza pública de Madrid Anpe, su secretaria de Comunicación, María Jesús Álvarez, ha valorado la medida por entender que es una decisión que se ha tomado atendiendo a criterios higiénico sanitarios y, en su opinión, es "un paso más hacia la normalidad".

También la jefa de sección de Pediatra Infecciosa del hospital La Paz, Cristina Calvo, ha considerado que "este es un buen momento" para eliminar la mascarilla al aire libre, porque la incidencia es muy baja. "En el exterior el virus, de existir, se elimina rápidamente", ha precisado.

En la misma línea se ha manifestado el epidemiólogo Fernando García, miembro de la Asociación Madrileña de Salud Pública, que ha visto "coherente" dejar de usar las mascarillas en exteriores si bien ve "aconsejable" mantener la distancia de 1,5 metros.

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, ha reafirmado tras el anuncio de Ayuso que se eliminará la mascarilla siempre y cuando se pueda garantizar la distancia de seguridad.

El TSXG rechaza el recurso de una asociación contra la obligación de usar mascarilla en centros escolares

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso interpuesto por una asociación (Domo Acción Galicia) contra el protocolo aprobado por la Xunta para el curso 2020-2021 que obligaba al estudiantado de centros no universitarios de Galicia a utilizar mascarilla debido a la crisis sanitaria.



La entidad solicitaba a los magistrados que declarasen que se produjo "una vulneración del derecho a la vida, integridad física y moral" por los "daños y perjuicios" ocasionados a los menores, hijos de los socios, debido al uso continuado de la mascarilla en los centros escolares.



La asociación, en su recurso contra la resolución de 4 de noviembre de 2020, por la que la Consellería de Sanidade y la de Cultura, Educación e Universidade aprobaron la actualización del protocolo covid-19 para el curso 2020-2021, asegura que la medida del uso de mascarilla generó "daños irreversibles e irreparables en la salud de los menores".



En la sentencia, los jueces de la sección tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSXG subrayan que desde agosto de 2020, "viene reiterando que el uso de la mascarilla es una medida adoptada en un contexto de emergencia sanitaria y de eficacia demostrada para la prevención de la propagación del virus y para la protección de las personas sanas".



Por ello, tal y como ha indicado en un auto anterior, considera que "no puede prevalecer el interés particular de quien sufre una incomodidad en el uso de la mascarilla frente al interés público, cuya salvaguarda subyace en la obligación de su uso".



Así, según informa el TSXG, considera que la "intervención estatal en la libertad individual" resulta "proporcionada a los fines buscados", que son "la protección de la salud de los ciudadanos y una protección terapéutica no especialmente invasiva".



El TSXG concluye en la resolución, contra la que cabe presentar recurso, que debe prevalecer "el objetivo constitucional de protección de la salud de todos".