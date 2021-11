Abel Caballero, en 'El Hormiguero': "Las luces en Vigo son un arte"

Abel Caballero fue en la noche del lunes, de nuevo, un ídolo de masas. El alcalde, más cercano a la figura de showman que a la de político, se presentó en El Hormiguero para anunciar a bombo y platillo que la Navidad en Vigo ya ha comenzado.

"Se me ocurrió porque parecía que había que retomar una tradición casi olvidada que es la Navidad. Hay ciudades que se especializaban en ello, como Nueva York, Londres o París y yo dije: pues hay que superarlos. Y lo lanzamos. Y la verdad es que las luces en Vigo son un arte", reveló sobre el origen del proyecto.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, el alcalde de Vigo ¡@abelcaballero! #VigoEH pic.twitter.com/iHyd6shD4V November 22, 2021

Caballero también hizo frente a las críticas por el gasto en electricidad: "¿Sabes cuánto cuesta la factura de electricidad de las luces de Navidad de Vigo? 30.000 euros. La factura de la electricidad total es de cinco millones y medio, y la Navidad solo cuesta 30.000. Un campo de fútbol de tamaño intermedio en enero cuesta tanto como la navidad en Vigo. No es un consumo eléctrico ni siquiera medianamente importante. Los que lo cuestionan es porque tienen un pequeño tufillo antinavideño".

Y continuando por ese sendero, también lanzo alguna que otra declaración hacia el PP: "Tuve el 68 por ciento de los votos, es un caso único en una ciudad europea. Dos tercios del electorado del PP me vota a mí, lo peto siempre. Y voy a subir porque es un proyecto de unidad nacional. Es más que un voto. Yo borré fronteras ideológicas en Vigo. Traté de que toda la ciudad fuera igual, atendiendo más a los que más lo necesitan, como es natural. Creo que la política local es más una cuestión de énfasis, de querencia a la gente, a la ciudad. De hacer cosas y que funcionen".

En ese sentido, afeó a Feijóo su comportamiento con Vigo: "Me llevo mal con Feijóo porque no atiende a mi ciudad. No hablo con él, no dialogo. Creo que él tiene un proyecto del que Vigo no forma parte. Vigo en Galicia es un verso suelto. Feijoo me engañó. Acordamos una serie de cuestiones y no cumplió. Yo lo traje a Vigo, y a mi partido no le gustó nada, pero era el presidente y yo quería que tuviéramos buena relación con él. A partir de ahí fue un desastre: nos quitó una caja de ahorros, nos intentó cerrar el aeropuerto, nos dejó sin tren de alta velocidad, ¡hasta nos quiso quitar la Administración de Justicia! Así que ya no me reúno con él. Él quiere tener una foto conmigo, pero yo no".

“Él quiere una foto conmigo pero yo ya no quiero porque no atiende a mi ciudad” - @abelcaballero no se reúne con @FeijooGalicia desde 2015 #VigoEH pic.twitter.com/NWMF8ww7bF November 22, 2021

Por último, el alcalde de Vigo también anunció que invitará a Joe Biden a visitar su espectáculo navideño.