Los 7 mandamientos de la prudencia en Navidad frente al covid

Habrá vacuna en cuanto sea posible. Pero no esta Navidad.Políticos y epidemiólogos temen que las fiestas del último tramo del año y de Reyes signifiquen otro punto de inflexión negativo para la evolución de la pandemia. El temor a una ‘tercera ola’ ha disparado las alarmas. Desde el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades apuntan algunos de los cuidados necesarios a la hora de planificar las Navidades. Hay diversos factores que pueden contribuir al riesgo de contagiarse y propagar la covid-19 en reuniones presenciales con pocas personas. Combinados, estos factores generan diferentes niveles de riesgo. Estos son los siete mandamientos de la prudencia frente al coronavirus.

1º) Niveles de COVID-19 en la comunidad

Se debe comprobar si hay niveles altos o los casos de covid-19 en la comunidad donde se realiza la reunión o en los lugares desde donde llegan los asistentes. Esto podría incrementar el riesgo de infección y propagación entre los participantes. A la hora de decidir si van a organizar una reunión o asistir a un encuentro, familiares y amigos deben evaluar la cantidad de casos de covid en sus comunidades y en la comunidad donde tienen previsto celebrar la concentración. Los sitios web de los departamentos de salud locales suelen publicar información sobre la cantidad de casos en un área.

2º) Nivel de exposición durante los viajes

Los aeropuertos, las estaciones de autobús, trenes y transporte público, las gasolineras y las paradas para descansar son todos lugares en los que los viajeros pueden quedar expuestos al virus en el aire o sobre superficies.

3º) Nivel de riesgo en los lugares de la reunión

Las reuniones en espacios interiores, especialmente espacios con poca ventilación (como lugares cerrados pequeños sin ingreso de aire exterior), representan un riesgo mayor que las reuniones al aire libre.

4º) Duración de las reuniones

Las reuniones que duran más tiempo suponen un mayor riesgo que los encuentros más breves. Estar a menos de un metro y medio de una persona con covid-19 por un total acumulado de 15 minutos o más aumenta en gran medida el riesgo de enfermarse y exige cumplir un mínimo de entre diez y catorce días de cuarentena.

5º) Cantidad y aglomeración de personas en la reunión

Las reuniones con más asistentes aumentan el riesgo con respecto a las reuniones con menos personas. Se está decidiendo en cada comunidad el límite o número recomendado de asistentes a las reuniones. Aún así, quienes opten por juntarse en Navidad deberán comprobar si tienen capacidad suficiente para que los asistentes de diferentes hogares mantengan una distancia equivalente a la longitud de dos brazos. Hay que usar mascarillas, lavarse las manos y seguir las leyes, normas y reglamentaciones de salud y seguridad de cada comunidad y ayuntamiento.

6º) Comportamiento de los asistentes antes de la reunión

Las personas que en los últimos días previos a la reunión no respetaron de manera consistente las normas de distanciamiento social (mantener una distancia de al menos un metro y medio, uso de mascarillas, lavado de manos y otras medidas de prevención) aumentan el riesgo de propagación con respecto a quienes pusieron en práctica estas medidas de seguridad de manera consistente.

7º) Comportamiento de los asistentes durante la reunión

Las reuniones con más medidas de seguridad, como el uso de mascarillas incluso en las comidas o cenas, distanciamiento social y lavado de manos, suponen menos riesgo que las reuniones donde se implementan menos medidas de prevención o directamente no se adopta ninguna medida. El consumo de alcohol o drogas puede afectar el criterio y dificultar más la puesta en práctica de las medidas de seguridad contra la covid-19.

Diez consejos en las reuniones

Los expertos previenen sobre posibles situaciones de riesgo y cuidados a tener en cuenta:



1º) Limitar la cantidad de asistentes tanto como sea posible para que las personas de diferentes hogares puedan mantener las distancias.



2º) Los invitados deben evitar el contacto directo, lo que incluye estrecharse manos o abrazarse, con personas que no viven en su hogar.



3º) Procurar las reuniones al aire libre o en interiores ventilados.



4º) Solicitar a los invitados que usen mascarilla cuando no están comiendo o bebiendo.



5º) Evitar organizar reuniones en espacios mal ventilados y atestados con personas no convivientes.



6º) Exigir a los invitados que usen mascarilla. En las reuniones que incluyen a personas de diferentes hogares, todas las personas deben usar una mascarilla, excepto al comer o beber, además de guardar la distancia de seguridad.



7º) Recomendar a los invitados que eviten cantar o gritar, especialmente en espacios cerrados. Mantenga la música a volumen bajo para que las personas no deban gritar o hablar fuerte para que las escuchen.



8º) Recomendar a los asistentes que se laven las manos con frecuencia, con agua y jabón, por al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, se puede usar gel hidroalcohólico.



9º) Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia y cualquier objeto compartido entre usos, siempre que sea posible.



10º) Si están disponibles, usar cestos de basura sin contacto. Use guantes para retirar las bolsas de basura o manipular los residuos. Lávese las manos después de quitarse los guantes.