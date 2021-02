El 41% de enfermos de cáncer desarrolló ansiedad o estrés durante la pandemia

La crisis del coronavirus agravó la situación de desigualdad y vulnerabilidad de la población con cáncer y hasta el 41% de los pacientes desarrolló ansiedad o depresión durante la pandemia, según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Mundial, que se celebró este jueves.

"El cáncer es igual para todos, pero no todos son iguales frente al cáncer", es el mensaje que quiere trasladar el presidente de la AECC, Ramón Reyes, en un año singular en el que la pandemia se ha cebado con los enfermos oncológicos, que han visto desatendidos sus diagnósticos y tratamientos ante la prioridad de la covid.

De hecho, uno de cada cinco pacientes no ha sido diagnosticado o se le ha diagnosticado tarde, un 20 por ciento de los pacientes oncológicos ha empeorado gravemente su situación económica durante el confinamiento, y un 17 por ciento aún no se ha recuperado.

Son cifras que proporcionó la AECC, que, con motivo de esta jornada mundial, ha reclamado un "gran acuerdo contra el cáncer" para que toda la población tenga la misma facilidad en la toma de decisiones saludables que evitarían hasta un 50 por ciento de casos.

"Tuve la mala suerte de que se me estropeó la nevera recién operada y con ella toda la comida, pero ellos me dieron una ayuda para poder comprar una nueva"

Erundina Rodríguez, en tratamiento por un cáncer con metástasis en el pulmón, estaba hospitalizada cuando estalló la pandemia y asegura que se sintió "muy abandonada", y remarca: "La oncóloga me dijo que no podía seguir allí, que me fuera a mi casa porque había muchas infecciones de covid".

Erundina, que recuerda que incluso tuvo que bajar por su cuenta hasta la puerta del hospital para encontrarse con su marido, es una de los miles de casos de pacientes con cáncer que en España están sufriendo las consecuencias de la pandemia.

La enferma también dejó de percibir un alquiler por un local de restauración que tuvo que cerrar, por lo que engrosa la encuesta de la AECC, que señala que el 18,4% de pacientes oncológicos en España ha experimentado un empeoramiento severo o crítico de su situación económica a raíz del confinamiento.

Teresa Fuertes, otra paciente con cáncer, pasó por varias sesiones de radioterapia y dos intervenciones quirúrgicas debido a un cáncer de mama por el que ahora está en seguimiento, todo esto mientras lleva un año con un Erte en su trabajo como personal de limpieza en una piscina municipal.

"Las cifras de mortalidad por covid-19 son muy altas, pero de momento solo reflejan un año, mientras que las muertes por cáncer se repiten año tras año con una tendencia creciente en su detección "

Aunque ha seguido trabajando como auxiliar de geriatría en un domicilio, no fue suficiente para poder pagar el alquiler durante cinco meses, de los que todavía debe uno, una situación, junto a un gran miedo hacia el coronavirus, que le llevó a hablar con la AECC, quien le ofreció apoyo psicológico y económico.

"Tuve la mala suerte de que se me estropeó la nevera recién operada y con ella toda la comida, pero ellos me dieron una ayuda para poder comprar una nueva, también han estado en contacto conmigo cada 15 días y me ayudaron a comprar una crema farmacéutica que era demasiado cara", explica agradecida.

En España, la AECC sitúa en un 41% el porcentaje de población con cáncer a quien el confinamiento le ha provocado ansiedad y depresión, pero a menudo estos pacientes también se han visto afectados socioeconómicamente por las medidas de restricción social, como son los casos de Teresa y Erundina.

"Teresa es otro ejemplo de que el cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales ante el cáncer", recuerda el doctor Laureano Molins, presidente de la AECC de Barcelona y jefe del servicio de cirugía torácica del Instituto del Tórax del Hospital Clínic de Barcelona.

Coincidiendo este jueves con el Día Mundial contra el Cáncer, Molins pide más equidad para todos los pacientes de cáncer, a quienes también considera víctimas de una pandemia.

"Las cifras de mortalidad por covid-19 son muy altas, pero de momento solo reflejan un año, mientras que las muertes por cáncer se repiten año tras año con una tendencia creciente en su detección", añade el doctor.