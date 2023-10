"Zumbando" por toda a comarca

Ana Rodríguez ten a axenda completa de luns a domingo. Esta sarriá de 40 anos compaxina o seu traballo de mañá como pescadeira nun supermercado da vila coas clases de zumba que imparte por, literalmente, toda a comarca. Pero ela non o ve como un traballo, porque di que lle "senta ben" estar esperta e activa durante todo o día. É por iso que a pescadeira dá as aulas en Sarria, Triacastela, Samos, Láncara e O Incio de luns a sábado.

Todo comezou pouco antes da pandemia, cando a sarriá empezou a "zumbar" cos nenos e nenas do Ceip Frei Luis de Granada. "Despois, unha compañeira avisoume dunha baixa nun ximnasio da vila, así que non dubidei en apuntarme e compaxinar os dous traballos, porque o deporte sempre me chamou moito", asegura Ana Rodríguez, que, pouco a pouco, foise facendo cos veciños da comarca pola gran enerxía que lle pon ao baile, xa que ela asegura que durante as clases "olvidámonos de todo e son como unha festa para todos".

Ela mesma explica que hai uns anos "atopábame nunha delicada situación de depresión, e manterme activa axudoume moito a saír de aí, porque liberas todo o estrés que levas dentro e non pensas en nada máis que en disfrutar do momento".

A sarriá, que imparte clases a preto dun centenar de persoas de toda a comarca, di que, para ela, a maior satisfacción é ver as caras de felicidade da xente. "A algún pareceralle unha tontería, pero deportes como este axudan moito a combater problemas de saúde mental", sostén a pescadeira, que di que todos os que proban as clases repiten, porque "é algo que engancha a todo o mundo", por iso ela sempre invita a participar na primeira clase de forma gratuíta a todos os interesados, porque "é a filosofía que me gusta seguir, e vexo que funciona".

Rodríguez asegura que nunca é tarde para iniciarse nesta disciplina, xa que ela dá clases a xente de entre 4 a 81 anos, e di que todos están perfectamente aptos para seguir o ritmo. "En función dos grupos que temos imos adaptando as coreografías para que todos poidan seguilas sen agobios", explica a profesora, que di que a zumba "xa non é só cousa de mulleres, como pasaba antes, agora recibimos a máis homes e os grupos son cada vez máis heteroxéneos", admite a sarriá, que sostén que os homes maiores xa se animan moito máis. "Ao principio con certa reticencia, pero logo ves que o pasan ben", di convencida.

Antes da chegada de Ana, o certo é que xa se impartira anteriormente algunha que outra clase de zumba nos distintos concellos da comarca, pero sempre de forma transitoria. "Eu viñen para quedar porque isto é o que me gusta e penso que fai moita falta potenciar este tipo de actividades nos núcleos rurais", explica a profesora, que di que a soidade e o sedentarismo son problemas que acompañan a moitos no día a día. "Son clases dunha hora en total, pero detrás delas tamén hai moito compañerismo e momentos de compartir", admite a sarriá, que di que o seu fin último é "manter activo o rural", xa que afirma que, aínda que o seu principal sustento é a pescadería, o deporte, e en especial o baile, "axúdame a levar moito mellor o día a día".

Clases de zumba de luns a sábado

A sarriá Ana Rodríguez imparte aulas de zumba todos os luns no complexo de entrenamento e nutrición saludx10 de Sarria ás 21.00 horas; os martes, no colexio de Láncara ás 16.30 horas, e no pavillón do colexio de Triacastela ás 20.00 horas; os mércores, no Ceip Frey Luis de Granada ás 16.15 horas; os xoves, na antigua escola de Láncara ás 19.00 horas; os venres e os sábados en Samos ás 18.00 horas, e o segundo e o terceiro vernes de cada mes e todos os sábados no Incio.

Como apuntarse?

Todos os interesados en apuntarse ás súas aulas aínda están a tempo de facelo contactando con ela a través do número de teléfono 686.47.34.14.