La Xunta rectifica y reconoce a Sarria el derecho a percibir una ayuda de 77.700 euros

La Xunta de Galicia ha iniciado la revisión de oficio de un acuerdo de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, de modo que rectifica dos resoluciones de este organismo y reconoce a Sarria el derecho a percibir una subvención de 77.700 euros, correspondiente al plan de mejora de caminos municipales 2017-2018.

Las resoluciones que ahora se someten a revisión -un procedimiento excepcional y limitado por el cual la administración vuelve sobre sus propios actos dejándolos sin efecto- datan del 30 de agosto y del 14 de diciembre de 2018.

La primera de ellas denegaba al Concello la concesión de una prórroga para justificar la subvención del plan de mejora de caminos y la segunda declaraba la pérdida del derecho a percibir la ayuda.

Tras esta resolución, el Concello de Sarria desistirá del contencioso que había iniciado contra Agader por la pérdida de la ayuda

En su revisión, Medio Rural entiende que el Ayuntamiento tenía derecho tanto a la prórroga como a cobrar la subvención. "Ante situacións homoxéneas e equirables Agader dispensou un trato desigual ao concello de Sarria con respecto aos demais concellos solicitantes das prórrogas, dado que a razón subxacente que debía determinar a concesión era precisamente a manifestación dun prazo insuficiente para a execución e xustificación das actuacións subvencionadas", señala.

De igual modo, explica que el Concello de Sarria presentó alegaciones a la denegación de la prórroga, las cuales no fueron tenidas en cuenta porque "nese momento inadvertidamente descoñeceuse a presentación de tal escrito". "De terse coñecidas as alegacións formuladas (...) o expediente se resolvería declarando que non é procedente a perda do dereito ao cobramento da axuda", añade.

El Ayuntamiento sarriano, que había presentado un contencioso-administrativo contra la Xunta por la denegación de esta ayuda, se propone retirarlo tras esta resolución. "Estamos contentos de que se nos dea a razón porque estabamos seguros de que a tiñamos. Tratáronnos de forma desigual e non o podiamos permitir. Valoramos que reconsideren a tempo, porque é o mellor para eles e para os intereses de Sarria", afirmó el edil de medio rural, Efrén Castro, quien acusó al PP local de usar este asunto como "ataque político".