La Xunta ordena paralizar los trabajos de un parque eólico en la sierra del Oribio

La Xunta de Galicia abrió este lunes un expediente sancionador a los promotores del futuro parque eólico Serra de Oribio -ubicado en los ayuntamientos de Samos y Triacastela- y adoptó como medida cautelar la paralización "inmediata" de las obras. Estas fueron denunciadas por En Marea el pasado viernes, cuando ya solicitó que se pararan.

La Administración autonómica decidió abrir el expediente al faltar una serie de documentación precisa para el inicio de las obras y que los promotores no remitieron.

Según explicó, el proyecto para construir un parque eólico en la sierra del Oribio fue autorizado en 2007 y la empresa presentó después una "modificación non substancial" para pasar de doce a ocho aerogeneradores. Para ello cuenta con informe de viabilidad de Medio Ambiente desde septiembre del pasado año. Para que se pudiera emitir este fueron precisos también informes favorables de Patrimonio Cultural, Patrimonio Natural y Urbanismo.

Los promotores presentaron también una modificación del proyecto sectorial para "axustalo á nova realidade", el cual dispone de informe favorable de Urbanismo de abril de 2019. Esta se encuentra ahora pendiente de la aprobación por parte del Consello de la Xunta, informó.

Para comenzar las obras del parque la empresa precisa un proyecto arqueológico autorizado por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, un plano de planta general y un informe de la Axencia de Seguridade Aérea. No obstante, estos documentos no fueron presentados en la Xunta de Galicia, de ahí que decidiera abrir un expediente sancionador, afirmó.

En Marea anunció el pasado viernes que presentó, a través de su viceportavoz, Antón Sánchez, una serie de iniciativas en el Parlamento gallego para pedir la paralización cautelar de los trabajos "para evitar danos irreversibles mentres non se aclare a situación do expediente".

Las obras se ejecutan en el término municipal de Samos, en el límite con el concello de Triacastela. En Marea afirmó el viernes que los trabajos "xa destruíron parcialmente o Camiño Real que percorre a cima do monte e que une Villafranca del Bierzo e Monforte". Además, dijo que la actuación "pon en risco" otros bienes patrimoniales inventariados, según denuncian colectivos como Adega o la Sociedade Galega de Ornitoloxía. Entre ellos citó, "a mámoa de Fial ou as antigas Ventas da Braña, do Retorno ou o Portazgo do Oribio".

La Rede Natura no supondría un impedimento

La sierra del Oribio se encuentra incluida en la Rede Natura, por lo que, según En Marea, estaría prohibido construir un parque eólico. La Xunta de Galicia lo descartó.



Según indicó, la autorización del proyecto de Serra de Oribio es anterior a la prohibición de permitir la instalación de aerogeneradores en Rede Natura, por lo que no se vería afectado. Aclaró que el parque se autorizó en 2007 y el plan de incidencia supramunicipal del proyecto inicial se aprobó en mayo de 2009.