A Xunta informou en Triacastela das novas directrices da paisaxe de Galicia

O director do Instituto de Estudos do Territorio, Francisco Barea, mantivo unha xuntanza en Triacastela con representantes de nove concellos lugueses para informar sobre as novas Directrices da Paisaxe de Galicia, que entraron en vigor o día 20 de febreiro.

A reunión celebrouse no local Fonte do Lunar, con alcaldes e concelleiros dos municipios de Triacastela, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Sarria, Samos, O Incio, Folgoso do Courel, Quiroga e Ribas de Sil.

Barea animou a todos eles a implicarse de forma activa na aplicación práctica destas directrices, pensadas como unha ferramenta "de protección, xestión e conservación da paisaxe, coa que Galicia afianza a súa actual posición á vangarda do país en materia paisaxística". Segundo dixo, o obxectivo é compabilizar a protección e mellora da paisaxe co desenvolvemento económico.