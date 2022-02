La Xunta incluye el castaño de Ramil en el catálogo de Árbores Senlleiras

La Xunta de Galicia acaba de incluir el castaño de Ramil, ubicado en pleno Camino de Santiago, en el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. Así se convierte en el primer ejemplar del ayuntamiento de Triacastela con esta protección.

La directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, y la alcaldesa, Olga Iglesias, anunciaron este lunes en Ramil la declaración del ejemplar, el cual tiene unos "900 anos de antigüedade". "Non só foi considerado pola súa idade, senón tamén pola súa dendrometría ", explicó la representante autonómica, quien destacó sus "nove metros de perímetro e 22 de altura". También hizo hincapié en su estructura "chea de ocos imposibles e grosas pólas, que semellan abrazar a árbore". Esta impresionante morfología parece, manifestó, "unha radiografía do paso do tempo".

Al ejemplar se le conoce tradicionalmente como A Castiñeira de Ramil en referencia a su porte y tamaño, pues, según la alcaldesa, es común feminizar el nombre de los árboles más grandes.

Belén do Campo subrayó su historia, a los pies del Camino de Santiago, a menos de un kilómetro de la localidad de Triacastela. A su lado discurrieron millones de peregrinos en su viaje a Compostela. El ejemplar ya existía, apuntó, cuando Aymeric Picaud, autor del Códice Calixtino, recorrió la ruta jacobea. "Tamén pasou por este Camiño Francés e vería esta castiñeira que estaría nese momento crecendo", señaló durante la visita, en la que participaron concejales y vecinos.

Para la directora xeral, el castaño de Ramil es uno de los "máis fermosos de Galicia". Esta especie tiene una fuerte presencia en la comunidad y los estudios científicos confirman que se trata de una variedad autóctona existente en el territorio antes de las últimas glaciaciones, indicó la Administración autonómica.

Prueba de su importancia en Galicia es que con la incorporación del ejemplar de Triacastela son ya 20 los castaños que forman parte del Catálogo de Árbores Senlleiras, la segunda especie más representada en el mismo, tan solo por detrás de los robles, que suman 27.

PROTECCIÓN. La inclusión del ejemplar en el catálogo, explicó Belén do Campo, conlleva un régimen de protección para "poder facer tamén diferentes actuacións " sobre él, como tratamientos fitosanitarios, darlo a conocer y ponerlo en valor.

La alcaldesa se congratuló de la incorporación del árbol, lo que había sido solicitado por el Ayuntamiento. Es un día de enhorabuena, afirmó, para el concello de Triacastela y "para o pobo de Ramil en particular, pero tamén para todo o Camiño Francés".

Iglesias agradeció la labor de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda y la Dirección Xeral de Conservación da Natureza que, con sus técnicos, "viron que tiña todos os atributos para ser incluído como Árbore Senlleira".

El castaño de Ramil, recordó la regidora, es "un dos emblemas" de este municipio y es el protagonista de miles de fotografías que toman los peregrinos.

Podría también en un futuro ser candidato a Árbol Europeo del año, apuntó Belén do Campo, quien recordó que este 2022 uno de los aspirantes es un carballo del Bosque do Banquete de Conxo. este lunes mismo fue el último día para poder participar en la votación para ayudar a que este roble se lleve el prestigioso reconocimiento.

Con el castaño de Triacastela son ya 182 los elementos incorporados al Catálogo Galego de Árbores Senlleiras, de los que 144 son ejemplares y 38, formaciones. De ellos, 39 pertenecen a la provincia de Lugo, 29 a la de Ourense, 54 a A Coruña y 62 a Pontevedra.

En la comarca sarriana solo hay dos con este reconocimiento, los cuales se encuentran en la conocida como Casa da Puebla y en el Pazo de Dompiñor, ambos en el ayuntamiento de O Incio.