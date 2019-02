A Xunta de Galicia impulsou a recuperación dun conxunto arquitectónico no lugar de Reboredo, en Láncara, que será utilizado para actividades turísticas. O delegado territorial de Lugo, José Manuel Balseiro, visitou este martes as instalacións que foron rehabilitadas cunha achega de 171.700 euros da Consellería do Medio Rural, o 50% do investimento subvencionable.

Da man da empresaria promotora da iniciativa, María Pilar Toirán, o delegado coñeceu o proxecto emprendedor que consiste na posta en marcha dun aloxamento turístico e un centro para actividades complementarias de ocio e de formación relacionadas cos recursos naturais, como a pesca, a apicultura as castañas ou a micoloxía.

O proxecto recibiu financiamento da Xunta a través do Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Montes e Vales Orientais, que está a “favorecer a ampliación e a diversificación do tecido produtivo da zona, sufragando actuacións de modernización do sector primario e de consolidación doutros sectores emerxentes, especialmente o turístico”, segundo afirmou Balseiro.