La Xunta dota al Camino de pasarelas en Triacastela y Samos para mayor seguridad

El Camino de Santiago a su paso por los concellos de Triacastela y Samos dispone ahora de 750 metros de pasarelas de madera que aumentan la seguridad de los peregrinos y vecinos junto a la carretera LU-633.

Esta actuación forma parte de un proyecto más amplio con un presupuesto de 675.000 euros, en el que se incluye la mejora de la señalización en 40 cruces de la ruta jacobea desde Pedrafita hasta Portomarín.

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, visitó este martes las obras en Triacastela, donde estuvo acompañada, entre otros, de la alcaldesa, Olga Iglesias.

Estos trabajos de refuerzo de la señalización y la seguridad viaria en varios puntos del Camino Francés comenzaron en junio y finalizaron el pasado noviembre, dos meses antes de lo previsto, según la consellería.

En parte se centraron en construir pasarelas de madera con una longitud total de 750 metros, repartidas en seis puntos del Camino paralelos a la LU-633 en Triacastela y Samos para facilitar el tránsito peatonal en condiciones de mayor seguridad. Además, en Pedrafita do Cebreiro hubo que levantar un muro para poder ampliar al trazado de la ruta a la salida de Hospital.

El proyecto contempló también la colocación de 40 indicadores del Camino para favorecer la orientación de los peregrinos y alertar a los conductores de su presencia en otros tantos cruces con la carretera LU-633 en Pedrafita, Triacastela, Samos, Sarria y Portomarín.

La conselleira avanzó que, en este último municipio, saldrá a licitación en cuestión de semanas la creación de una senda en el entorno del puente con un presupuesto de 285.000 euros. Además, Ethel Vázquez anunció para el último trimestre de 2020 la puesta en marcha del Xacobús, que facilitará los desplazamientos de peregrinos y vecinos entre Santiago y distintos puntos del Camino hasta O Cebreiro.

Según dijo, todas estas intervenciones forman parte de los preparativos de cara al Xacobeo 2021 con el fin de "aproveitar ao máximo unha oportunidade única para proxectar e reforzar a marca Galicia no exterior".

Por su parte, Olga Iglesias agradeció las actuaciones realizadas en Triacastela, que calificó de "moi necesarias". "Temos vocación xacobea e esta obra non só reforza a seguridade viaria dos peregrinos senón que os veciños e os visitantes tamén se levan unha mellor imaxe do pobo e poden gozar do paseo polas pasarelas", apuntó.

En este municipio, la Xunta ejecutó a mayores dos actuaciones puntuales de mejora de los márgenes de la carretera en atención a una petición del Concello.