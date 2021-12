A Xunta destina 18 quitaneves e cen persoas ao plan invernal na provincia

Dezaoito máquinas quitaneves, un cento de profesionais, seis centros operativos, once silos de sal e catro plantas de salmoira forman o plan de vialidade invernal da Xunta para os 1.500 quilómetros de vías autonómicas na provincia, dispositivo que se puxo en marcha o 1 de novembro e que permanecerá ata o 30 de abril para facilitar a mobilidade ante situacións de climatoloxía adversa.

O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, presentou onte este plan dende o centro de conservación de estradas da zona sur, sito en Vila de Mouros (O Incio), onde estivo acompañado do alcalde, Héctor Corujo, técnicos da Consellería de Infraestruturas e persoal da empresa encargada.

As instalacións do Incio, próximas á estrada LU-546 e ao corredor Nadela-Monforte, atenden as vías da zona sur da provincia mentres que na zona norte existe outro centro de conservación similar en Xermade. Ambos están apoiados por subcentros en Monforte, Lugo, Mondoñedo e O Cádavo. O personal destinado a todos eles, xunto co do servizo provincial, ronda o cento de persoas.

Segundo explicaron, o total de almacenamento en silos de sal é de 740 toneladas e a capacidade en depósitos en plantas de salmoira sitúase en 125.000 litros. Pola súa banda, as 18 quitaneves están equipadas con medios de empuxe, como follas ou cuñas, e con esparexedores de fundentes.

A súa misión é garantir unha circulación segura facendo fronte a fenómenos de chuvias intensas, nevaradas ou xeadas, con especial atención aos 17 portos de montaña da xeografía luguesa. Tal e como indicaron, unha das zonas máis laboriosas atópase na estrada LU-633, entre Pedrafita e Triacastela, onde se suceden tres portos nun treito duns 30 quilómetros.

Os expertos constataron que este ano se adiantou o inverno. Así, mentres en 2020 aínda non houbera actuacións a estas alturas, dende o pasado novembro ata o que vai de mes xa se esparexeron 744 toneladas de sal e 128.000 litros de salmoira, comentou Javier Arias. quen cifrou en case 1,2 millóns de euros o investimento na pasada campaña, na que se empregaron 3.172 toneladas de sal e 978.000 litros de salmoira.