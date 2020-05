La Xunta de Galicia ha denegado permiso al Concello de Sarria para levantar el firme de la calle Diego Pazos entre A Avenida y A Ciguñeira, donde sí permite actuaciones puntuales de conservación. Argumenta que la obra planteada es "incompatible" con la autorización que había sido concedida en 2018 para una reforma "integral" en este tramo.

La calle Diego Pazos es parte urbana de la carretera LU-633, de titularidad autonómica, de modo que cualquier intervención requiere del visto bueno de la Xunta.

El día 17 de abril, el Concello pidió permiso para renovar el pavimento entre A Avenida y A Ciguñeira, que se encuentra gravemente deteriorado y donde el bacheo no soluciona el problema. La solicitud consistía en hacer un fresado de una media de ocho centímetros del firme para reponer este mismo espesor con una mezcla bituminosa en caliente y con un coste de 48.000 euros.

La Consellería de Infraestruturas denegó esta autorización porque, según explica, el día 2 de abril de 2018 concedió permiso al Concello para una obra de peatonalización y mejora comercial en este tramo de Diego Pazos. La actuación fue paralizada al detectarse defectos y el Ayuntamiento comunicó a la Xunta esta situación en febrero de 2019, al tiempo que le indicaba que tenía en trámite un proyecto para concluir esos trabajos y subsanar las deficiencias.

Según la Xunta, la petición realiza ahora por el Concello es distinta de las actuaciones autorizadas en aquel expediente "e incompatible con elas". Supone "unha renovación e reformulación completa da solución do pavimento da rúa" y no prevé actuar en las aceras y otras partes de la vía. "O proxecto debe ser reformulado e concibido na súa totalidade para garantir así a correcta definición e execución de todas as actuacións (tanto en zona de circulación como no resto do dominio público) tal e como se nos comunicou desde ese Concello en 21 de febrero de 2019", responde la consellería, quien ve posible "arranxos puntuais" en el firme a la espera del proyecto "integral".

El alcalde, Claudio Garrido, asegura que en estos momentos no se puede acometer un proyecto íntegro por varios motivos. Uno de ellos es económico, dado que tendría un coste de 300.000 euros de los que no se dispone, dice. Otra razón es que el contrato con la empresa que hizo la obra está sin resolver a la espera de que se pronuncie el Consello Consultivo. Además, el Concello prevé llevar los trabajos a los tribunales para dilucidar responsabilidades.

Desde el gobierno optan por actuar primero sobre el pavimento porque, según el regidor, tal y como está "no reúne las condiciones para la circulación del día a día". Incluso dice que podrían verse obligados a cerrar este tramo de Diego Pazos al tráfico rodado si no se garantiza la seguridad. El Concello pedirá la anulación de aquel proyecto que había autorizado la Xunta y solicitará de nuevo permiso para renovar el firme.