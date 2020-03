La Xunta dedicará 100.000 euros a cambiar una línea eléctrica en Valdriz

La Xunta dedicará 100.000 euros para el traslado de una línea eléctrica en Valdriz, actuación que se ejecuta dentro de las obras de construcción de la senda peatonal y ciclista que unirá la urbanización de este núcleo con A Pobra de San Xiao (Láncara), según informó el grupo municipal del PP. Esta cuantía se suma a los cerca de 610.000 euros que la administración destina al paseo.

El estado de las obras fue abordado en una reunión del portavoz del PP lancarés, Santiago Cubillas, y el concejal Arturo Sobrado con el delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro.

Cubillas aseguró que los trabajos "avanzan segundo o previsto". Según explicó, la actuación comenzó en las zonas que no están afectadas por la línea eléctrica, la cual será soterrada a través de una instalación anexa al puente del río Neira. Esta obra complementaria se encuentra pendiente de obtener el permiso del Concello, después de que le concedieran a la Xunta las correspondientes autorizaciones de Industria, indicó.

La actuación supone la construcción de una senda de 460 metros que discurrirá por el margen izquierdo de la carretera LU-621. También se realizan obras en el viaducto, la ampliación de la plataforma de la carretera (pasando de 5,5 a 7 metros) y la construcción de una glorieta en el acceso a la urbanización. Estos trabajos, con un plazo de ocho meses, comenzaron en octubre y estuvieron paralizados por las lluvias.

El portavoz popular destacó que se trata de una actuación "moi demandada" por los residentes en la zona y que "foi promovida a instancias do grupo municipal do PP tras escoitar as peticións" de los vecinos.