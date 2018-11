La Xunta creará en Sarria una guardería si el Concello aporta terrenos y fondos

SARRIA. La Consellería de Política Social creará una guardería Galiña Azul en Sarria si el Ayuntamiento pone a su disposición unos terrenos aptos para su localización y cofinancia la construcción del centro y su gestión. Así lo señaló el organismo autonómico a raíz de una pregunta de En Marea.

La Xunta asegura en su respuesta que esta información ya fue comunicada al Concello sarriano por parte del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

En Marea lamentó que la administración autonómica no incluya la guardería en sus presupuestos de 2019 y que el Ayuntamiento no haga las gestiones necesarias. Por ello, reclamó que «se poñan a traballar conxuntamente para dispor, canto antes, dunha escola infantil pública en Sarria».

El PSOE acordó en una reunión entre representantes del partido en los concellos de la comarca y la dirección provincial solicitar la guardería Galiña Azul. En Marea instó al partido socialista a que, «en lugar de lanzar soflamas políticas xa xestionadas por En Marea», desde el Concello ponga a disposición de la Xunta unos terrenos para crear la guardería y disponga de los fondos necesarios para su pronta construcción.

También solicitó a la administración autonómica que lleve a cabo una enmienda en los presupuestos del próximo ejercicio para contar con financiación para levantar este centro.

DEPURADORA. En la reunión del PSOE se acordó, además, pedir a la Xunta la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (Edar). En Marea afirmó que ya gestionó esta obra ante la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), la cual se comprometió a realizar la mejora.

Criticó que el Ayuntamiento no obligara a este organismo a ejecutar la obra de Ponte Ribeira y ahora haga lo mismo con la depuradora. «Semella peor renunciar ao compromiso que conseguimos da Confederación para as reformas na Edar, sen que atopemos lóxica nese persistente interese do Concello de perdoarlle investimentos moi necesarios á CHMS», opinó.