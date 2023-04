A Xunta colabora na concentración de motos que organiza o club Sarria Bikers

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, participou este martes na presentación da primeira concentración de motos do club Sarria Bikers, que se celebrará no municipio entre os días 12 e 14 de maio e que recibe o apoio da Xunta de Galicia.

O evento conta cun máximo de 500 prazas e inclúe rutas turísticas polos concellos de Sarria, O Incio, Samos, O Páramo, Portomarín e Paradela, en pleno Camiño de Santiago.

Entre outras actividades, haberá tamén unha exhibición moteira a cargo de Paulo Martinho no campo da Ribela e, na noite do sábado, un concerto da banda sarriá Sound Sisters e o Grupo Arizona, seguido do Dj Miguel Cendoi.