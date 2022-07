La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade adjudicó por cerca de 270.000 euros la redacción del proyecto de la segunda fase de la autovía Nadela-Sarria. Es un tramo de 13,5 kilómetros, entre los enlaces de A Pobra de San Xiao-O Páramo y de Nadela, donde comunicará con la A-6.

Así lo anunció la conselleira, Ethel Vázquez, quien visitó este viernes las obras de la primera fase del desdoblamiento acompañada por el alcalde O Páramo, un edil de este Ayuntamiento, concejales del PP de Sarria y técnicos.

La Administración gallega había sacado a licitación en marzo por 335.000 euros la redacción del proyecto de trazado, el estudio de impacto ambiental y el proyecto constructivo para continuar la autovía. Al concurso se presentaron once ofertas, entre las que fue elegida la de la Ute G.O.C.-Fhecor Ingenieros Consultores.

El contrato, con un plazo de ejecución de 18 meses, se formalizará en agosto. Según informó Ethel Vázquez, "a mediados do 2023 estariamos en condicións de sometelo a información pública, tamén a efectos expropiatorios". Su deseo es que la obra pueda salir a licitación a finales de ese año.

En este tramo será necesario construir dos viaductos paralelos a los existentes sobre los ríos Chamoso y Neira y prolongar siete pasos inferiores. Además, se contemplan once obras de drenaje transversal, la construcción de dos muros de contención del talud y la adaptación de dos enlaces intermedios (Maceda y O Corgo). La Administración autonómica calcula que las obras tendrán un coste de unos 30 millones de euros.

Por su parte, la primera fase del desdoblamiento, con una inversión de más de 25 millones de euros, afecta a 11,5 kilómetros entre los enlaces de Sarria-centro y A Pobra-O Páramo. En la actualidad, señaló la conselleira, las obras se encuentran ejecutadas al "75%" y el lunes comenzarán con el extendido de la primera de las tres capas de aglomerado. La previsión, apuntó, es abrir este tramo de la autovía en el mes de octubre.

"Estase executando a pesar das dificultades que nos temos atopado, a crise do covid, a crise de materiais, de prezos extremadamente altos e a falta de subministración de materiais, o paro do transporte... Estamos traballando na recta final e cumprindo os prazos", manifestó la responsable autonómica.

En estas obras —adjudicadas a la Ute formada por Ovisa-Covsa-Grupo Bascuas 2008 y Construcciones Isidro Otero— trabajan 50 personas y 30 máquinas pesadas, además de pequeña maquinaria.

La actuación supone la adaptación de los tres enlaces (A Pobra-O Páramo, Sarria-norte y Sarria-centro) y la ampliación de los seis pasos inferiores. Además, se incluye la instalación de un vallado reforzado para evitar el acceso de la fauna salvaje y obras de drenaje transversal. Estas últimas se encuentran ejecutadas al "75%", mientras el "100%" de las infraestructuras fueron ampliadas y las explanaciones están "practicamente rematadas", tal y como detalló Ethel Vázquez.

Actualmente los trabajos se centran en la aplicación de las diferentes capas de firme, teniendo ya extendido el "75%" de la primera de ellas, correspondiente con suelo cemento. Ya el próximo lunes comenzarán con el aglomerado y paralelamente a estos trabajos se llevarán a cabo otras actuaciones, tales como "o balizamento, sinalización, pintado...".

La conselleira destacó que con esta primera fase de la autovía se "avanza na vertebración do territorio e no equilibrio territorial". "Apostamos", añadió, "pola vertebración, sobre todo, do interior de Galicia". Hizo hincapié también en que esta obra constituye la mayor inversión que está ejecutando la Xunta en carreteras.

Cortes de tráfico para renovar el firme de la actual calzada

Las obras de la primera fase de la autovía incluyen también la renovación del pavimento de la actual calzada del corredor, por lo que de cara a septiembre u octubre, durante dos o tres semanas, será preciso desviar el tráfico por la antigua carretera de Nadela y Sarria (LU-546). Después de este corte ya se abrirá la autovía.



Anteriores cierres

Durante el tiempo que lleva en obras el desdoblamiento del corredor ya fue preciso realizar cortes puntuales de tráfico en algunos tramos para la ejecución de voladuras.