El Xograr se alía con el buen trato

La sociedad actual vive deprisa, lo que lleva a que las personas se hablen incluso de forma apresurada. Frente a ello, el instituto sarriano Xograr Afonso Gómez acaba de poner en marcha un programa para "ter un bo trato diario e empatía". De esta forma crea "un ambiente agradable e unha cercanía entre profesores e alumnos e mellora a convivencia", explican desde el centro.

Toda la comunidad educativa participa en la iniciativa, bautizada como Únome ao bo trato. El programa se desarrolla desde el pasado mes de enero en las tutorías, a través del departamento de orientación. Los estudiantes llevan a cabo la visualización de vídeos sobre "a importancia de ter un bo trato diario" y actividades para que se pongan en el lugar del otro, trabajen en equipo o empaticen con los demás, indica la profesora Sonia Cantalapiedra.

Se trata de "cambiar a conduta, en lugar de falar berrando facelo de xeito amable", apunta el director del instituto, José Manuel Valcarce. La iniciativa busca también "tratarse con respecto, non de vostede, pero non berrarse e falar de forma tranquila" en el instituto, en el que todos pasan muchas horas, señalan.

De este modo, desde el IES Xograr Afonso Gómez ponen en marcha el "contrato de bo trato". Para ello se dan una serie de pautas para que los alumnos sean "bos compañeiros". Entre ellas figuran escuchar a los demás, ayudarse, integrar, reconocer el trabajo bien hecho, posicionarse educadamente ante las injusticias o sentirse parte de un grupo y aportar "cousas positivas" a este.

En este contrato también recomiendan pautas para aumentar la empatía con los estudiantes. Citan, por ejemplo, que los profesores muestren interés por sus preocupaciones, mantengan el contacto visual, escuchen "coa mesma atención que lles pedimos a eles", creen un vínculo emocional o reconozcan los errores. "Todo se pode aprender, todo se debe ensinar", resumen desde el centro en este "contrato de bo trato".

ACOGIDA. Los alumnos llevan poco más de un mes con este programa y para ellos es una actividad "atractiva, motivante e que sae do habitual". "Reflectirase co tempo e no trato e relación entre profesores e alumnos", asegura la profesora. El objetivo es que Únome ao bo trato se desarrolle durante todo este curso y que la iniciativa tenga continuidad en próximos años.

"Desexamos traballar nese ambiente de boas relacións, pois redunda no obxectivo do centro, que é dar unha educación de calidade. Non son só obxectivos académicos, é tamén educación para a vida", afirma el director.

Esta nueva actividad se une a otras anteriores creadas por el instituto en el mismo sentido, como el programa Coidemos o noso centro. Este último nació para concienciar a los alumnos sobre la importancia del orden, la limpieza y el cuidado de las instalaciones, de modo que premia a los estudiantes que disponen del aula en mejor estado.