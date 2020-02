Xogadores do Breogán visitarán este xoves o pavillón novo do Chanto de Sarria

O pavillón novo do Chanto de Sarria acollerá este xoves, a partir das 16.30 horas, a visita de varios integrantes do Club Baloncesto Breogán, segundo informou o CB Sarria, colaborador do evento.

A cita contará con Dago Peña, aleiro internacional dominicano que xogou o pasado verán o mundial de China, e con Marshall Powell, ala-pivote norteamericano formado na Universidade de Arkansas.

Tampouco faltará a mascota do club, Máximus, que arranca os sorrisos dos máis pequenos.

Ademais, acudirán ao recinto deportivo da Rúa Castelao dous sarriaos que formaron parte do CB Sarria e que agora están vinculados co Breogán. Trátase de Iago Castro, adestrador axudante do equipo, e Jaime Capellá, preparador físico do club.