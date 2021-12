O Club Baloncesto Sarria recibiu a visita dos xogadores do Río Breogán Erik Quintela e Jordan Shako, nun encontro no que tamén participaron a mascota do Breo, Maximus, e o responsable da área social deste club da máxima categoría do baloncesto español, Salva Arco.

Este acto forma parte da colaboración que manteñen a vicepresidencia da Deputación e o Breogán para a promoción do deporte na provincia. Por iso, asistiu tamén o deputado de deportes, Efrén Castro, quen destacou a "calorosa benvida dos nenos e nenas do CB Sarria" e a "implicación" do club breoganista nestas iniciativas.

Os membros do club sarriao tiveron ocasión de facerse fotos cos xogadores, que firmaron autógrafos.