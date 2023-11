A xeración do 73 reúnese na súa terra natal

Cincuenta anos, cincuenta persoas e un menú de cincuenta euros. A xeración do 73 de Sarria, que este ano cumpre 50 anos, decidiu celebrar o seu aniversario de forma conxunta cunha comida no hotel Alfonso IX como un xeito de "reencontrarse cos compañeiros e os amigos da infancia na casa". Tal e como explica Alberto Vázquez, que decidiu tomar a inciativa e reunir a maior parte de exalumnos posible de toda a comarca, o fin último era "lembrar o pasado e poñernos ao día do presente".

Así, e dunha forma "totalmente casual", 50 exalumnos de distintos municipios da comarca de Sarria sopraron as 50 velas cun menú valorado nesa mesma cantidade. "Podería parecer algo pensado, pero a cousa deuse así", sinala Alberto Vázquez, que leva organizando a quedada dende comezos de ano.

"Todo empezou un día charlando no bar. Sempre diciamos que había que facer unha quedada, así que alá fomos", afima o sarriao, que creou un grupo de WhatsApp no que logrou agregar un total de 80 persoas. "Penso que haberá preto de 350 persoas da nosa xeración na comarca, polo que aínda queda moito por facer, pero tempo ao tempo", di Vázquez, que asegura que esta comida é só o inicio do que se converterá en toda unha tradición. "Seguirémola facendo así sexamos cinco persoas", di.

Víctor Díaz, natural de Sarria e exalumno do Frei Luis de Granada, foi outro dos artífices da quedada. "Agora vivo en Láncara e aínda manteño relación con moitos, pero había xente que non vía dende hai máis de 30 anos", asegura Díaz, quen garda "moi bos recordos" da infancia polo que "foi unha grande idea a de Alberto".

E, aínda que a maioría das persoas que asistiron á comida residen na comarca, o certo é que algúns deles tamén chegaron doutros lugares co único fin de "rememorar todo o vivido". Así o afirma Dimas Marcos, que marchou de Sarria aos 18 anos e que actualmente reside en Arteixo. "Veño de vez en cando, pero é moi complicado cadrar horarios", explica o sarriao, que recibiu unha "grande alegría" cando viu o grupo de WhatsApp. "Algúns nin nos coñeciamos", sinala.

Deste xeito, a xeración do 73 pretende marcar con esta comida un "punto e seguido" para continuar celebrando o pasado e o presente dende a súa terra natal moitos anos máis.