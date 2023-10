"A xente nin sabía que escribía, porque para min é como ao que lle gusta ir á horta cada día"

"UNHA OBRA con conciencia de clase que refusa o panfletario". Así definiu o xurado da vixésimo terceira edición do premio Fiz Vergara Vilariño o poemario de Inmaculada Núñez, titulado Unha casa onde vivir, que logrou o primeiro posto no certame, polo que publicará o seu primeiro libro ademais de levarse 6.000 euros. Aos seus 32 anos, esta valdeorresa decidiu presentar esta obra, a cal está divida en función das diferentes partes dunha casa, como un xeito de "sacar fóra o que levaba dentro sen maior pretensión".

Como recibiu a nova deste premio?

Con moita alegría, pero tamén con moitísima sorpresa porque eu non me dedico a escribir. Presentárame anteriormente a algún concurso pero sempre de forma ocasional. Aínda non asimilo que vaia ver o meu nome nunha libraría.



Como é iso de que non se dedica a escribir? Esta é a primeira vez?

Levo xa tempo facéndoo, pero sempre como algo máis ben persoal. Nunca foi o meu traballo, e de feito a maioría de xente do meu arredor nin sequera sabía que escribía, porque para min é como ao que lle gusta ir á horta cada día. Non sempre o vas comunicando por aí. Eu comecei de nova escribindo algún poema e relato solto, pero nunca lle dei unha grande importancia porque foi algo que fixen unicamente para min e sen maior trascendencia.





'Unha casa onde vivir' logrou o primeiro posto por unanimidade. Por que cree que tivo tanto éxito?

Non o sei, a verdade. Quedeime cunha valoración que me calou bastante, porque dixeron que o poemario é un sitio moi agradable onde poder estar e quedar, e iso pareceume o máis bonito de todo. Eu quixen facer unha obra na que a xente se sentise a gusto cando a lera, non quería algo difícil de ler e de entender. Agora veremos a ver como é o feedback co público.



Pensa que este recoñecemento será un punto e aparte?

Non o sei. Supoño que escribir é como case todo na vida, é dicir, se non paras de facelo acábalo convertendo no teu oficio, pero, de momento, eu non diría que é o meu. Neste caso fixen o poemario para relaxarme nun momento vital complicado. Logrei poñerlle palabras e transformar algo duro en algo do que poder aprender.



O xurado tildou a súa obra de optimista e de ser un "reencontro co territorio". Que opina disto?

Resultoume moi curiosa esa valoración porque eu non estaba nun bo momento cando escribín o poemario, así que alégrame moito que os que o leron puidesen sacar un certo optimismo de todo isto. E supoño que din que se trata dun reencontro co territorio porque eu falo dende a miña experiencia, neste caso dende Biobra, en Rubiá.



Diría que 'Unha casa onde vivir' é unha obra autobiográfica?

Si. Para ser sincera diría que este é un poemario que trata da soidade, concretamente de estar moi soa nunha casa cun inverno moi frío. Non falo de nada que non se trate normalmente, e iso implica escribir e inspirarte no lugar no que estás, das cousas que fas, do que pensas, e da xente á que queres. Toda a literatura vai diso, non creo que ninguén sexa tan especial como para desligarse diso.



Por que elixiu este certame?

Porque ten moita fama e recoñecemento, así que pensei que por probar non perdía nada. Non sei se escribo ben ou mal porque ninguén me le máis aló de min mesma, ata agora polo menos, así que ao principio pensei que era bastante ousado pola miña parte, pero sempre tes unha certa esperanza. Creo que o premio é un salto importantísimo para facer chegar a túa poesía ao público.



Como ve a poesía galega actual?

Nos últimos anos saíron moitas publicacións de autores novos e iso é unha moi boa nova. Non sei se é que antes falabamos menos disto, pero vexo que hai unha xeración emerxente. Gústame moito Emma Pedreira e Jesús Castro Yáñez, de feito, cando me enterei de que el era un membro do xurado fíxome moitísima ilusión. Para min foi parte do premio.